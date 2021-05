La supermodelo Naomi Campbell le da la bienvenida a su primera hija a sus 50 años

Noticias CNN

(CNN) — La supermodelo Naomi Campbell le dio la bienvenida a su primera hija, anunciando el nacimiento inesperado el martes en las redes sociales. Un representante de Campbell confirmó la noticia.

«Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre», escribió Campbell en Instagram. «Me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor».

El anuncio iba acompañado de una tierna foto de su mano acunando los pies de la recién nacida, con el delicado estampado floral de la bata del bebé visible en la imagen.

View this post on Instagram

A post shared by Naomi Campbell (@naomi)

Es la primera hija de la supermodelo de 50 años, que no había hecho ningún anuncio público de que estaba esperando un bebé. El anuncio del nacimiento llega solo unos días antes de su propio cumpleaños.

Campbell ha dicho en el pasado que quería ser madre. En 2017, le dijo al Evening Standard que había considerado tener un bebé en lugar de adoptarlo. «Pienso en tener hijos todo el tiempo … Pero ahora, con la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera», dijo.

Tras el anuncio del nacimiento, los amigos de Campbell acudieron en masa a sus comentarios de Instagram para desearle lo mejor. La actriz Zoe Saldana escribió: «¡Dios mío, felicidades señora! ¡¡Qué bendición!!!».

El diseñador Marc Jacobs, quien ha trabajado con Campbell desde 1994, también respondió a la feliz noticia.

«¡¡¡Dios mío!!!!! ¿Hoy es el día? Qué absolutamente increíble», comentó Jacobs. «¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones para todos».

La primavera pasada, Campbell apareció en la portada de mayo / junio de Essence para el 50 aniversario de la publicación, así como POR su 50 cumpleaños, que coincidió con las restricciones de coronavirus que mantienen a las personas en casa y a las revistas encontrando formas creativas de seguir publicando nuevas imágenes. Campbell se fotografió a sí misma con su iPhone para la portada, una novedad para la revista, y trabajó su propio peinado y maquillaje.

Las drásticas medidas de Naomi Campbell 0:35

Campbell es una de las supermodelos más reconocidas del mundo y ha indicado que no tiene ningún deseo de retirarse.

«‘Retirarse’ no es una palabra que quiera usar», escribió en un ensayo para el libro «Naomi. Edición actualizada», publicado por Taschen a principios de este año. «Tal vez ‘relajarse’, pero ‘jubilarse’ nunca».

También reflexionó sobre el prejuicio racial que experimentó al principio de su carrera y las formas en que la industria ha cambiado desde que comenzó.

«Me gusta pensar que esta industria está mejorando para las modelos negras. Ves chicas de color en la pasarela y es alentador tener chicas como Joan Smalls en campañas para Chanel y Liya Kebede en Bottega Veneta. Las cosas han cambiado. Pero los prejuicios nunca desaparecen por completo «, escribió. «Ahora estoy tratando de arrojar luz sobre África, conectar a los diseñadores y modelos africanos con la comunidad global … Quiero retribuir. Realmente es tan simple como eso. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer mi parte, y quiero hacerlo».