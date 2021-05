Lo que presentó Google I/O 2021: Android 12 Beta, actualizaciones para Google Maps y más

Noticias CNN

(CNN Español) — Tras un año de ausencia debido a la pandemia por covid-19, Google I/O 2021 regresó el 18 de mayo con varios anuncios, como la Beta de Android 12, mejoras a Google Maps, nuevos controles de privacidad y seguridad, una alianza estratégica con Samsung, y mucho más.

La conferencia para desarrolladores de Google de este año es totalmente virtual y de libre acceso. Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet Inc., dio la bienvenida desde las oficinas en Mountain View, pero antes de iniciar la ola de anuncios de software y hardware, el ejecutivo mencionó que, aunque varios países ya están regresando a la normalidad, países como Brasil e India, que es su ciudad natal, están pasando por el momento más difícil de la pandemia.

«Estamos pensando en usted y deseando mejores días por delante», dijo Pichai antes de mencionar algunas iniciativas para ayudar en la lucha contra el covid-19, pero indicó «la forma más fundamental en la que ayudamos es brindando acceso a información de alta calidad».

A continuación te decimos todo lo que Google presentó durante Google I/O 2021.

Un Android 12 más personalizado

Google presentó Android 12, una nueva versión de su sistema operativo que según la compañía es usado por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

Este año, la empresa de Mountain View presentó Material You, el nuevo concepto de diseño de Android 12 que, según Google, tiene como cocreador al usuario permitiéndoles transformar el aspecto de todas sus aplicaciones mediante la generación personalizada de nuevas paletas de colores. «Podemos deleitar todos los estilos. Un nuevo diseño que puede flexionar todas las pantallas y adaptarse a todos los diseños”, dijo Matías Duarte, vicepresidente de diseño para Google, durante la presentación virtual.

Empezando con los dispositivos Pixel, el usuario podrá elegir un fondo de pantalla y Android 12 determinará automáticamente «qué colores son dominantes, cuáles son complementarios y cuáles simplemente se ven geniales” para después aplicar todos estos colores al sistema operativo.

Android 12 también incorporó cambios visuales a la interfaz, agregando animaciones e hizo que la navegación fuera más fluida y eficiente, al mismo tiempo que mejoró la eficiencia energética de su sistema operativo.

La nueva versión del sistema operativo de Google también incluye nuevas funciones que le brindan al usuario más transparencia sobre el uso de sus datos, al tiempo que le da más control para mantenerlo informado sobre la cantidad de información privada a la que pueden acceder sus aplicaciones. Entre los cambios más significativos están:

Un nuevo indicador en la pantalla que informa al usuario cuando sus aplicaciones están accediendo al micrófono o cámara.

Nuevos permisos de ubicación, para que algunas aplicaciones únicamente tengan acceso a la ubicación aproximada del usuario y no a su ubicación precisa.

Por ahora, Android 12 únicamente está disponible para descargarse en su versión beta para desarrolladores, y tal como lo indica su nombre, esta es una versión destinada para desarrolladores por lo que puede contener fallas o bugs, y dañar tu dispositivo.

Nuevas funciones llegan a Google Maps

Google lanzó nuevas actualizaciones para su plataforma de navegación, Google Maps, la cual cuenta con más de 1.000 millones de usuarios mensuales, según la empresa.

Entre las novedades presentadas durante Google I/O 2021 está la posibilidad de acceder a Live View —herramienta que te permite ver flechas y direcciones— directamente en Maps y ver información sobre los establecimientos a tu alrededor, incluyendo qué tan concurridos están, sus horarios, reseñas y fotos. Más tarde este año, Live View añadirá señales de tráfico y te dirá en dónde te encuentras en relación con lugares como tu hotel o lugares turísticos e históricos. Igualmente funcionará dentro de aeropuertos y centros comerciales.

Google también dijo haber creado la versión más detallada Maps, pues ahora es posible ver los cruces peatonales y aceras, así como la forma y el ancho de las calles. Google espera lanzar la función de mapas detallados en 50 países para finales del año.

El app de navegación muestra qué tan concurrida se encuentra un área, con el fin de evitar multitudes, y también resalta la información más relevante exactamente cuando el usuario la necesita. Por ejemplo, un lunes por la mañana te mostrará las cafeterías a tu alrededor y por la tarde, te mostrará los restaurantes que podrían gustarte.

Nuevos ajustes de seguridad y privacidad

Google presentó una serie de nuevos controles de privacidad y seguridad, como la herramienta de “eliminación rápida” que elimina los últimos 15 minutos del historial de búsquedas y la función de carpeta bloqueada para Google Photos, un espacio protegido con contraseña donde se pueden guardar fotografías por separado.

En cuanto al manejo de contraseñas, Google ofrecerá a los usuarios la inscripción automática a la verificación en dos pasos. En cuanto a su Administrador de contraseñas —herramienta que recuerda, guarda y autocompleta contraseñas en la web— Google anunció los siguientes cambios:

Una mejor integración con Chrome y Android para autocompletar contraseñas en sitios y aplicaciones sin importar el dispositivo.

Alertas de contraseñas para advertir al usuario cuando la seguridad de una contraseña guardada se ha comprometido.

La opción de cambiar fácilmente una contraseña desde Google Assistant.

Chrome en Android ayudará a los usuarios a cambiar sus contraseñas con un simple clic. Por ejemplo, cuando Chrome encuentre una contraseña que puede haber sido comprometida, verás un botón «Cambiar contraseña» desde tu Asistente.

Durante Google I/O 2021, el gigante de tecnología también introdujo los momentos cinematográficos, una tecnología que crea imágenes vívidas y en movimiento —parecido al concepto detrás de las imágenes con vida de My Heritage—, y la creación de una plataforma unificada con Samsung, para ofrecer a los usuarios una nueva y mejor experiencia de Wear OS, lo que traerá cambios importantes para los dispositivos portátiles de Samsung y Fitbit.