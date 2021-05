La Generación X de miles de millones de cigarras está emergiendo en el este de EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) — El amor está en el aire esta primavera en el este de Estados Unidos, donde miles de millones de cigarras están apareciendo en el evento de surgimiento a la superficie más grande desde 2004.

Los insectos son parte de un grupo llamado la Generación X, también conocido como la Gran Generación del Este, que se espera en un rango geográfico extendido desde Tennessee hasta Nueva York.

Estas cigarras han estado bajo tierra durante 17 años, excavando túneles y alimentándose debajo del suelo. Cuando vuelvan a estar por encima del suelo, la búsqueda de pareja será, comprensiblemente, una de las principales prioridades. El fuerte zumbido que hacen las cigarras es en realidad una canción de apareamiento emitida por insectos machos, flexionando un órgano parecido a un tambor llamado timbal.

«Son todos los niños llamando a las niñas», dijo el entomólogo Eric Day del Instituto Politécnico de Virginia y la extensión de la Universidad Estatal. «Primero tienes algunos aquí y allá, luego lo que sucede es que empiezan a coro, hay tantos de ellos que las llamadas de las cigarras se combinan en este enorme coro».

Si bien las cigarras pueden ser una molestia para algunos horticultores y agricultores, presenciarlas también es una experiencia impresionante, dijo Day.

«Este es un verdadero placer. Este es un fenómeno biológico inusual. Las cigarras periódicas solo ocurren en el este de Estados Unidos; no ocurren en ningún otro lugar del mundo», dijo. «Va a ser un espectáculo increíblemente grande».

La aparición de las cigarras está causándole ansiedad a algunas personas

¿Cuándo y dónde saldrán las cigarras este año?

Se espera que las cigarras emerjan del subsuelo en el este de Estados Unidos. El evento a gran escala ocurre cada 17 años.

Ese espectáculo no comienza hasta que el suelo se calienta. Las cigarras, que no son dañinas para los seres humanos ni los animales, comienzan a emerger cuando el suelo alcanza los 18 grados centígrados, dijo Day.

Algunas cigarras individuales salen a mediados o finales de abril, dijo Day, rezagadas a lo que el entomólogo apoda «los solitarios», que llaman y llaman en vano. El verdadero resurgimiento a gran escala ocurre en mayo.

Los científicos difieren sobre el rango preciso de las cigarras de la Generación X, pero el entomólogo Gene Kritsky, decano de ciencias naturales y del comportamiento de la Universidad Mount St. Joseph en Cincinnati –y decano no oficial de las cigarras de la Generación X– espera verlas en 14 estados más el Distrito de Columbia.

La Generación X –la «X» es el número romano para 10– es el grupo más grande de cigarras de 17 años, dijo Kritsky, autor del nuevo libro «Periodical Cicadas: The Brood X Edition». (Otros grupos de cigarras periódicas surgen en un ciclo de 13 años.)

Los científicos no conocen las razones precisas detrás de los itinerarios de las cigarras, o por qué ambos tipos de cigarras periódicas tienen períodos de vida en números primos. Sin embargo, emerger en masa ayuda a los insectos a sobrevivir a la depredación y a aparearse con éxito, ya que las aves y los pequeños mamíferos solo pueden atrapar algunas cigarras a la vez.

La gran cantidad de cigarras durante este evento puede ser una molestia para los agricultores, pero los insectos no son dañinos para los humanos ni para los animales.

Cuando se trata de tales estrategias de reproducción, las cigarras de este año tienen mucho en común con otras camadas. Sin embargo, lo que distingue a la Generación X de otras emergencias de cigarras es la proximidad a las grandes áreas metropolitanas.

«Aproximadamente 35 millones de estadounidenses tendrán la oportunidad de interactuar con la Generación X», dijo Kritsky, y señaló que probablemente serán vistos en Filadelfia; Washington; Baltimore; Cincinnati; e Indianápolis. En el pasado, las cigarras de la Generación X incluso surgieron en el Central Park de la ciudad de Nueva York.

Los primeros signos de las cigarras incluyen agujeros del tamaño de un dedo en el suelo cerca de la base de los árboles. También puede ver un túnel parecido a una chimenea que sobresale del suelo.

Cuando aparecen los insectos, hacen una cantidad impresionante de ruido. Una vez, dijo Kritsky, grabó un coro de cigarras mientras estaba sentado en un cementerio debajo de la ruta de vuelo del Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky en Hebron, Kentucky.

‘Cigarras zombis’ bajo la influencia de un hongo que controla la mente han regresado a Virginia Occidental

Los insectos registraron 96 decibeles, ahogando el sonido de los aviones de pasajeros que pasaban directamente por encima. Sin embargo, el coro no durará mucho. Las cigarras generalmente mueren entre cuatro y seis semanas después de emerger a la superficie.

¿Las cigarras dañarán tu jardín?

Cuando emergen las cigarras, los jardineros pueden ver los insectos arrastrándose sobre las plantas, pero no hay nada de qué preocuparse, dijo Paula Shrewsbury, profesora asociada en el departamento de entomología de la Universidad de Maryland (UMD).

«Hay muy poca evidencia de que las cigarras causen algún daño», dijo Shrewsbury, que es miembro del autoproclamado Equipo Cigarra (Cicada Crew, en inglés) de la UMD y está impartiendo una clase de posgrado sobre cigarras periódicas este semestre. Los insectos se trasladarán rápidamente a los árboles donde se aparean y ponen huevos.

Las cigarras prefieren poner huevos en las partes externas de ramas del tamaño de un lápiz, donde hacen una pequeña hendidura y crean nidos de huevos. «La puesta de huevos puede dañar las puntas de los árboles y las puntas de los árboles morirán, se llama abanderamiento», dijo Shrewsbury.

Los árboles más viejos y establecidos pueden recuperarse fácilmente del abanderamiento. Sin embargo, un árbol pequeño con un diámetro de tronco de aproximadamente 5 centímetros o menos podría ser vulnerable. Eso significa que vale la pena retrasar las nuevas plantaciones y proteger los árboles pequeños existentes.

El zumbido viene de las cigarras macho que buscan aparearse.

«Los insecticidas no son la mejor opción», dijo Shrewsbury, y agregó que cubrir los árboles funciona mejor que los productos químicos. Los insecticidas también podrían dañar a los polinizadores beneficiosos de los que dependen los árboles y las plantas en flor.

Para cubrir árboles pequeños, enciérrelos en una red con agujeros de menos de un centímetro. Ate una red en la parte inferior para evitar que las cigarras se suban, dijo Shrewsbury, asegurándose de asegurar la costura también firmemente.

En general, dijo, las cigarras benefician a los jardines. Cuando los insectos emergen del suelo, crean agujeros que aumentan la aireación y la penetración del agua. Durante el ciclo de vida de las cigarras, los exoesqueletos y los adultos moribundos caerán al suelo, descomponiéndose en materia orgánica y nutrientes que alimentan el suelo.

Deje los exoesqueletos y los cuerpos de las cigarras donde están, dijo Shrewsbury, o rastrille y tírelos a su pila de abono.

Cambio climático: un proyecto que busca proteger y restaurar bosques alrededor del mundo

Los científicos ciudadanos mejoran el mapa de las cigarras

¿Qué debes hacer si ve una cigarra de la Generación X? Disfrútalo, en primer lugar. Si las hordas de insectos que emergen de la tierra te suenan como una señal del fin de los tiempos, considera que esto es, en cambio, una oportunidad extraordinaria de ver un evento natural glorioso y algo misterioso.

La gente se ha estado maravillando con la aparición de estos insectos durante mucho, mucho tiempo.

El primer registro escrito de cigarras emergentes de la Generación X es de 1715, dijo Kritsky, el entomólogo, cuando el pastor sueco Rev. Andreas Sandel vio los insectos en Filadelfia. La gente de allí, confundiendo las cigarras con langostas (no relacionadas) que aparecen en la Biblia y la Torá, abrió los insectos y se los comió.

Sin duda, comer cigarras es una opción. Son una fuente de proteínas baja en grasas. Los perros y los gatos también pueden intentar comérselos. Las cigarras no son tóxicas, así que no te preocupes si tu mascota coge una, pero los expertos del Centro Médico Animal de la ciudad de Nueva York recomiendan que no la dejes atiborrarse.

Si tú o su mascota quieren comerse una cigarra, Kritsky quiere que primero tome una foto. Es cocreador de la aplicación Cicada Safari, diseñada para utilizar envíos de imágenes con ubicación y fecha para mejorar los mapas existentes de la Generación X.

«Esperamos que la gente salga y nos diga dónde emergen las cigarras», dijo Kritsky. «Una vez que aprobamos esa fotografía, se publica en nuestro mapa para que la gente pueda seguir el surgimiento a medida que ocurre, día a día».

Dado el tamaño de la distribución de la Generación X, Kritsky señaló que es imposible que un solo laboratorio rastree de manera integral el fenómeno sin la ayuda de voluntarios. «Si tienes muchas botas sobre el terreno y un sistema de verificación, realmente puede obtener un mapa sólido», dijo.

Cigarras en riesgo por la pérdida de hábitat y el cambio climático

Ajustar los mapas del surgimiento de las cigarras es importante en parte porque los científicos, incluido Kritsky, están trabajando para comprender cómo la pérdida de hábitat y el cambio climático están afectando a los insectos.

La preocupación por el bienestar de las cigarras no es nada nuevo. «En la década de 1890, el USDA pensaba que las cigarras se estaban extinguiendo», dijo Kritsky. Incluso en ese momento, los científicos notaron cómo la tala y la deforestación estaban disminuyendo la población de cigarras.

Esa es una tendencia continua, dijo Kritsky. «La distribución está siendo afectada por la deforestación para la agricultura y ahora la deforestación por la urbanización». La tala de caminos y líneas eléctricas también es un problema, al igual que la extinción masiva de árboles en el Medio Oeste debido a las infestaciones del barrenador esmeralda del fresno.

El cambio climático afecta la emergencia de dos formas principales, dijo Kritsky. La primera es una tendencia hacia una emergencia más temprana impulsada por un clima primaveral más cálido. En el suroeste de Ohio, un área donde Kritsky ha estudiado datos históricos, la aparición masiva de cigarras ocurre un promedio de dos semanas antes que antes de 1950.

«Incendios zombis» podrían ser más comunes por el cambio climático, según estudio

El otro impacto del cambio climático es más complejo. Ha habido un aumento de los «efectos secundarios» de las cigarras, cuando un grupo de insectos emerge años antes de lo esperado.

¿Por qué? Las cigarras hacen una cuenta regresiva hasta su aparición siguiendo el ciclo de las estaciones. Un invierno suave que fluctúa entre heladas y deshielos a veces saca a los insectos, piensa Kritsky. «Puede hacer que las cigarras cuenten dos años cuando solo ha pasado uno», dijo.

En el año 2000, cuatro años antes de la aparición programada de la Generación X, las cigarras salieron temprano. Muchas murieron, pero algunas en el suroeste de Ohio sobrevivieron para formar un grupo separado que resurgió en 2017. «Tuvimos la primera vez que pudimos documentar un surgimiento fuera de ciclo. Diecisiete años después salieron en números aún mayores», dijo Kritsky.

Dado el ciclo de tiempo natural de las cigarras de 17 años, esta será solo la tercera oportunidad de Kritsky de presenciar el surgimiento de una Generación X a pesar de toda una vida de estudio de los insectos. Sin embargo, los datos aportados por los científicos ciudadanos en 2021 podrían ayudar a los futuros investigadores a comprender el enorme grupo de las cigarras.

«Mi esperanza es que obtengamos una buena línea de base este año, que sirva como una forma de verificar realmente la forma en que ocurren las emergencias de cigarras del futuro», dijo Kritsky. «Tengo 67 años, pero estaré muy interesado en ver cómo se compara la Generación X cuando salga de nuevo en 2038».

Busca las cigarras en Delaware, el Distrito de Columbia, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Virginia. Lee más en Cicada Mania o Cicada Crew UMD. El próximo «Brood X: The Cicada Podcast» de Gene Kritsky se lanzó el 27 de abril.

Jen Rose Smith es una escritora que vive en Vermont. Encuentra su trabajo en jenrosesmith.com o síguela en Twitter @jenrosesmithvt.