Servicio postal de España finalizó su campaña de sellos inspirados en el color de la piel: los sellos más claros eran los más caros

(CNN) — Solo tres días después de su lanzamiento, Correos, el servicio postal de España, puso fin a una campaña de sellos postales ampliamente criticada que estaba inspirada en diferentes tonos de piel tras ser acusada por perpetuar el racismo.

El servicio postal administrado por el gobierno presentó a principios de esta semana «Equality Stamps», una colección de cuatro sellos destinados a representar diferentes colores de piel. El más claro de los sellos costaba 90 centavos más que el sello más oscuro, una diferencia de precio destinada a reflejar el valor que los españoles le dan a las personas según el color de su piel, según una campaña publicitaria de los sellos.

En Correos creemos que el valor de una persona no debería tener color, por eso lanzamos #EqualityStamps: una colección de sellos en la que cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá. Reflejando así una injusta y dolorosa realidad que no debería existir.

— Correos (@Correos) May 25, 2021

La respuesta en línea fue abrumadoramente negativa. Miles de usuarios en Twitter criticaron la campaña desde su lanzamiento, calificándola de insensible o «accidentalmente racista». Muchos usuarios se sorprendieron de que un servicio administrado por el gobierno aprobara un producto de este tipo.

Las ventas de los sellos terminaron el viernes por la mañana, dijo a CNN un portavoz de Correos. Dijo que el servicio postal «no hará comentarios» sobre las críticas que recibió la campaña.

Cuando se le preguntó si el final de la campaña fue una reacción a esas críticas, dijo a CNN: «No es así». «Correos es una empresa antirracista», dijo el portavoz que señaló que el servicio postal no suele especificar cuándo terminará una campaña.

Los sellos estaban destinados a ‘reflejar una realidad injusta y dolorosa’

La campaña se lanzó durante el mes de la diversidad europea, específicamente cuando se cumplió un año del asesinato de George Floyd. Correos se asoció con la Federación Española de SOS Racismo, una organización sin fines de lucro, dijo el servicio postal en un comunicado de prensa.

Para promover los sellos «Equality Stamps», Correos contó con la ayuda del rapero afroespañol Domingo Edjang Moreno, mejor conocido como El Chojín. En un anuncio de la colección, Moreno dice que los sellos «reflejan una injusta realidad que nunca debería existir».

De los cuatro tonos de los sellos, el más claro tenía un costo de 1,60 euros (alrededor de US$ 1,95), mientras que el sello del tono más oscuro cuesta 0,70 euros, unos 85 centavos de dólar.

«Cuanto más oscuro sea el sello, menor valor tendrá», dijo Moreno en el anuncio. “Para enviar algo lejos necesitarás más sellos negros que blancos. Convertimos así cada carta y cada envío en un reflejo de la desigualdad que crea el racismo. En una protesta».

Los críticos de Correos vieron que los sellos alimentaban el racismo en lugar de combatirlo. Si bien el anuncio describió la colección como un acto de protesta «que reivindica que el valor de una vida no debería tener color», la campaña terminó ofendiendo a las personas de color en España, a quienes el anuncio apunta, dijo Antumi Toasijé, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

«Una campaña que indigna a quienes dice defender siempre es un desacierto», tuiteó Toasijé a principios de esta semana. Instó a Correos a suspender la campaña de sellos.

Una campaña que indigna a quienes dice defender siempre es un desacierto. En la lucha contra el racismo la ironía, el doble sentido y el “que se hable aunque sea mal” no ayudan. Todos podemos equivocarnos, ahora toca arreglarlo: @Correos debe retirar su campaña #EqualityStamps.

— Antumi Toasijé (@toasije) May 27, 2021

CNN se comunicó con Moreno para comentar sobre la campaña. Un portavoz de SOS Racism dijo que la organización está «al tanto de la controversia» que rodea a los sellos y está decidiendo sus próximos pasos.