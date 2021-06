Así es como Lex Borrero se convirtió en uno de los productores más importantes de la música latina

CNN - Spanish

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Quizás el nombre de Lex Borrero no sea familiar para los seguidores de la música latina. Junto al legendario productor Tainy formaron hace 2 años la incubadora de talento conocida como NEON 16.

Por sus filas han pasado artistas como J Balvin, Bad Bunny, Selena Gómez o Kali Uchis. Y también es la persona detrás del éxito «Agua» de Balvin y el soundtrack de la cinta «The SpongeBob Movie: Sponge on the run«.

En sus poco más de 24 meses de fundada, NEON 16 fue nombrada por la revista Fast Company como la compañía musical más innovadora del año.

Pareciera muy poco tiempo para el éxito.

¿Cómo llegó Lex Borrero al negocio de la música?

Lex Borrero no quería estar en el negocio de la música, originalmente quería ser arquitecto. Su oportunidad llegó al graduarse de la escuela secundaria.

«Yo no fui un niño que crecí queriendo estar en el negocio de la música. Yo de verdad siempre quise ser arquitecto. Me encanta la creación de las cosas. Pero como como nos pasa a todos en la vida, la vida me movió algunas cosas y llegué al negocio de la música y estaba en un punto donde me acababa de graduar de secundaria», recuerda Borrero.

«Había terminado mi primera época, mi primer sabor de lo que era la industria de la música después de haber firmado un chico aquí de Miami, y dije ‘ok. ¿Qué hago con mi vida? ¿Será que voy a la universidad y termino de ser un arquitecto? ¿O me tiro a tratar de ver qué es esta cosa que se llama el negocio de la música?», dice Borrero.

A la producción llegó por un golpe de suerte. Lex Borrero dice que fue gracias a un anuncio que vio en la revista Scratch Magazine, una publicación de la revista de hip hop Double XL.

«Yo fui, llamé, le mandé mis producciones a la compañía con un CD que uno tenía que mandar en el correo porque no estamos en la época del internet como estamos ahora. Y en ese punto decidí que me iba a Nueva York a tratar de ser parte de esta competencia», dice Borrero.

El productor cuenta que luego de ser rechazado en la competencia, logró entrar gracias a que uno de los participantes no se presentara. ¿El resultado? Ganó la competencia.

La oportunidad de oro

Tras ganar la competencia, Borrero regresó a Miami en donde trabajó en un call center de la compañía Expedia a la par que hacía viajes a Nueva York para cumplir con una pasantía que encontró en un estudio de producción.

Lo que no sabía era que terminaría viviendo en los andenes del tren y durmiendo en las calles de la ciudad.

«En ese proceso se me acabó el dinero y terminé durmiendo en las calles de Nueva York, levantándome orinado, me levantaba con la camisa toda mojada. Me tenía que bañar en en baños regulares, no duchas, sino baños, con un vaso y echarme al agua. Después de un año de pasarla dura, de dormir en sótanos, en toda clase de cosas, en iglesias, la semana que decidí regresar a Miami, esa semana se me abrió una oportunidad de poder vender mi primera producción y tener mi primer trabajo en la industria de la música», cuenta.

De dormir en el tren a producir junto a Tainy el soundtrack de Bob Esponja

Tras trabajar como ejecutivo en Roc Nation Records, Borrero conoció a Tainy y en un viaje a Tokio decidieron fundar la incubadora de talento NEON 16.

«Sacamos el nombre allá, de ahí compramos el estudio y empezamos a trabajar poco a poco. Y es chistoso, porque el primer proyecto que trabajamos desde el estudio nuevo, que en ese tiempo no estaba ni construido, era una casa, unos cuartos, unos speakers, fue el de Kali Uchis», cuenta.

Se trata del disco «Sin miedo (del amor y otros demonios)», del que se desprende «Telepatía», una canción que se hizo viral en redes sociales y escaló posiciones en Spotify y las listas de Billboard.

La oportunidad para producir la banda sonora de Bob Esponja llegó pocos días antes de que estallara la pandemia de coronavirus en 2020.

«Acababa de llegar a México para los Spotify Awards y yo le dije a Tainy, ‘yo pienso que deberíamos hacer todo el proyecto, pienso que hay mucho que le podemos dar’», recuerda.

A raíz de esto nació el éxito «Agua» de J Balvin y Tainy, una canción que acumula más de 674 millones de reproducciones en YouTube.

«Poder tener una canción como Agua en un verano tan apagado (por el covid-19… fue) una canción que le trajo felicidad a los niños. A todas las familias. Yo salía a veces a comprar algo en el mercado y veía a la gente con Agua en el carro y dije es eso, esas son las cosas que a mí me hace muy feliz», cuenta Borrero.

NTERTAIN, el nuevo proyecto de Lex Borrero junto a Tommy Mottola

Si este éxito no fuese suficiente, a inicios de 2021, NEON 16 dio a conocer que se asociaron junto al magnate de la música latina, Tommy Mottola, y Range Media, para crear NTERTAIN, una compañía enfocada en el talento latino, en distintos ámbitos.

Una idea original que surgió hace casi 9 años, es resucitada junto a Iván Rodríguez, director creativo de NEON 16 y en la que se incorpora Motolla.

«Juntos durante la cuarentena resucitamos el nombre de NTERTAIN y nos juntamos con una compañía que se llama Range Media Partners, que es una compañía que habíamos también ayudado a fundar durante la cuarentena y es una potencia en Hollywood. Juntos empezamos NTERTAIN que ahora va a ser una productora, un desarrollador, una compañía de streaming de contenido latino, mucho más allá de lo que se ha visto», cuenta Lex Borrero.

Entre los primeros proyectos de NTERTAIN está la serie original de la familia Montaner, la cual contará con toda la familia de músicos, desde Ricardo Montaner y esposa Marlene Rodríguez hasta sus hijos: Evaluna y su esposo Camilo Echeverry; Ricky y Mau y sus parejas, Stefi Roitman y Sara Escobar.

Aún se desconoce la fecha de emisión de esta serie.