La información que conocemos de los desaparecidos del condominio colapsado en Miami

(CNN) — Al menos 99 personas están con paradero desconocido a esta hora después de que una parte de un edificio residencial de 12 pisos en Surfside, Florida, colapsara durante la madrugada del jueves, dijeron las autoridades.

Los equipos de búsqueda y rescate han estado rastreando febrilmente el sitio cerca de Miami desde poco después de que 55 de las 136 unidades del edificio cayeran alrededor de la 1:30 a.m.

Esto es lo que sabemos sobre los desaparecidos.

1 de 20 | Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 2 de 20 | El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 3 de 20 | Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP 4 de 20 | Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter 5 de 20 | “Todavía tenemos la esperanza de poder identificar a más sobrevivientes”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas cerca del lugar. “El estado de Florida, estamos ofreciendo toda la ayuda que podamos”. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 6 de 20 | Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 7 de 20 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images 8 de 20 | La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images 9 de 20 | La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom 10 de 20 | Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 11 de 20 | Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 12 de 20 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de “fuertes retrasos de tráfico” en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images 13 de 20 | El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 14 de 20 | La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 15 de 20 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 16 de 20 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 17 de 20 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 18 de 20 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 19 de 20 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 20 de 20 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una “terrible catástrofe”. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

Familia de la primera dama de Paraguay

La hermana y el cuñado de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, viven con sus tres hijos en el décimo piso del edificio parcialmente colapsado, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay no ha podido ubicar a la familia, dijo el ministerio a CNN en Español.

Un total de seis paraguayos están desaparecidos, tuiteó el ministerio.

Cancillería monitorea edificio derrumbado en Miami, EEUU: Hasta el momento, se registran 6 paraguayos desaparecidos, que serían: Luis Pettengill, Sophia López Moreira, Lady L. Villalba, y tres menores de edad. ➡️ https://t.co/VXx7FPhgyA — Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) June 24, 2021

Nueve argentinos, entre ellos una pareja y su hija

Los argentinos Andrés Galfrascolide 45 años, su pareja Fabián Nuñez de 55 y su hija Sofía Galfrascoli Núñez de 6, se encuentran entre los desaparecidos, según un amigo.

Los tres estaban de vacaciones en Florida, alojados en el condominio de un amigo, Nicolás Fernández.

Fernández le dijo a CNN en Español que pasó tiempo con la pareja el miércoles por la noche e hizo planes para reunirse el jueves por la mañana.

«No sabemos nada, no tenemos ningún cierre y eso es lo que duele», dijo Fernández a CNN.

Fernández ha buscado a sus amigos en los hospitales locales sin suerte.

Nueve argentinos estaban desaparecidos hasta el jueves por la tarde, dijo en Twitter el consulado del país en Miami.

Venezolanos desaparecidos

Brian Fincheltub, director de asuntos consulares de Venezuela, tuiteó que el consulado ha identificado a seis venezolanos no localizados en el edificio colapsado.

Para el momento manejamos información de 6 venezolanos no localizados en el colapso del edificio en Surfside. Si tiene información de algún venezolano que pudo haber sido afectado, comuníquese al 305-614-1819 o al correo serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org — Brian Fincheltub (@BrianFincheltub) June 24, 2021

Ciudadanos uruguayos desaparecidos

Tres ciudadanos uruguayos se encuentran entre los desaparecidos, según el consulado en Miami.

El consulado está en contacto con las autoridades locales y con las familias de los desaparecidos, dijo el cónsul general Eduardo Bouzout.

«Los familiares están muy preocupados, por supuesto, porque no han podido contactarlos desde que tienen conocimiento de este trágico colapso», dijo Bouzout en un audio compartido por el consulado con CNN.

Miembros de la comunidad judía desaparecidos, dice el rabino

Algunos miembros de la sinagoga The Shul of Bal Harbour se encuentran entre las 99 personas desaparecidas, dijo el rabino Sholom Lipskar a Wolf Blitzer de CNN.

«Esto es algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión», dijo Lipskar sobre el colapso. «Es una realidad, la aceptamos y tenemos que aprender como lo hacemos en nuestra cultura de resiliencia para seguir adelante».

La gran cantidad de apoyo no ha tenido precedentes, dijo Lipskar.

«Hay muchos más voluntarios de los que podemos usar. El gran salón de nuestra sinagoga, que es un espacio gigante, está lleno de mantas, almohadas, hornos microondas, cargadores, comida. Es una efusión extraordinaria y es real y sincera», dijo.

«Lo único que ayuda en estos tiempos es la amabilidad, la empatía y la unión, porque no se puede eliminar la realidad», dijo Lipskar.

Por cada miembro de la familia que espera noticias de un ser querido, hay unos cinco o seis miembros de la comunidad que le brindan apoyo.

Ana Zuniga, Melissa Alonso, Jamiel Lynch, Abel Alvarado y Valentina Moreira de CNN contribuyeron a este reportaje.

