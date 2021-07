Todo lo que necesitas saber sobre el viaje de Richard Branson al espacio este fin de semana

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — Richard Branson irá audazmente donde ningún barón del espacio ha ido antes este domingo, cuando suba al avión espacial supersónico de su empresa de cohetes, Virgin Galactic.

El breve viaje de placer de Branson lleva más de dos décadas preparándose. Fundó Virgin Galactic en 2004 con el objetivo de crear una nave espacial alada capaz de llevar hasta ocho personas, incluidos dos pilotos y seis pasajeros, en vuelos impulsados por cohetes que alcancen más de 80 kilómetros sobre la Tierra, lo que el gobierno de EE.UU. considera el límite que marca el espacio exterior.

El VSS Unity de Virgin Galactic, como se llama el avión espacial, ha realizado más de 20 vuelos de prueba, tres de los cuales han llegado al borde del espacio y han convertido a cinco empleados de Virgin Galactic en astronautas. Pero el vuelo de Branson lo convertirá en el primer multimillonario fundador de una empresa espacial que viaja realmente al espacio a bordo de un vehículo que él mismo ayudó a financiar.

Virgin Galactic realiza un exitoso tercer vuelo espacial

El vuelo de Branson despegará en las primeras horas del domingo 11 de julio, si el tiempo lo permite. Virgin Galactic publicará una transmisión en vivo, que será presentada por el comediante Stephen Colbert, según confirmó un portavoz a CNN, esa misma mañana. El cantante nominado al Grammy Khalid también estrenará una nueva canción en el lugar de aterrizaje tras el esperado regreso de Branson, según informó Rolling Stone.

CNN Business también compartirá la transmisión en vivo y publicará un blog en directo con actualizaciones.

Esto es lo que necesitas saber antes del gran evento.

¿Quién va a ir?

Branson llevará a tres colegas para el viaje. Entre ellos están:

Beth Moses, que ostenta el título de instructora jefe de astronautas en Virgin Galactic y se encargará de la capacitación de todos los futuros clientes de la empresa. Ya ha volado al espacio en VSS Unity una vez, durante un vuelo de prueba en 2019. Moses, ingeniera aeroespacial, no se limitará a acompañar el viaje. Se asegurará de que sus compañeros de viaje estén seguros y de que Virgin Galactic recoja todos los datos que necesita, porque este vuelo será, al fin y al cabo, un vuelo de prueba. Colin Bennett, que es el principal ingeniero de operaciones de la compañía. Bennett ayudará a evaluar la experiencia general y a garantizar que el equipo de la cabina esté en buen estado. Sirisha Bandla, vicepresidenta de asuntos gubernamentales e investigación de Virgin Galactic. Bandla estará a bordo para las tareas científicas. Virgin Galactic vuela frecuentemente con experimentos para aprovechar el entorno de microgravedad, y en este vuelo Bandla se encargará de un proyecto de investigación de la Universidad de Florida que implica el manejo de “tubos de fijación manual”, según la compañía.

Virgin Galactic afirma que el trabajo de Branson consistirá en utilizar sus “observaciones derivadas de su formación en vuelo y su experiencia en vuelos espaciales para mejorar el viaje de todos los futuros clientes astronautas”, según la compañía.

Welcome Sirisha Bandla, Colin Bennett, and Beth Moses — our expert crew members joining @richardbranson on our #Unity22 test flight. Watch LIVE this Sunday at https://t.co/5UalYT7Hjb. @SirishaBandla @VGChiefTrainer pic.twitter.com/F4ZrGnH3vo — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 5, 2021

¿Qué ocurrirá?

Cuando la mayoría de la gente piensa en los vuelos espaciales, piensa en un astronauta dando vueltas a la Tierra, flotando en el espacio, durante al menos unos días.

Eso no es lo que hará Branson en el VSS Unity, que es el único avión espacial SpaceShipTwo operativo que Virgin Galactic tiene en su arsenal, aunque la empresa está construyendo otros.

La trayectoria de vuelo del VSS Unity es un viaje salvaje, a grandes rasgos. En lugar de despegar verticalmente desde una plataforma de lanzamiento como la mayoría de los cohetes, el avión espacial despega desde una pista cerca del “puerto espacial” de Virgin Galactic en Truth or Consequences, Nuevo México, el domingo por la mañana. (La antigua ciudad de Hot Springs, Nuevo México, cambió su nombre por el de Truth or Consequences, Nuevo México, como parte de un truco publicitario de los años 50 para un programa de radio y el nombre se ha mantenido desde entonces).

El VSS Unity irá fijado a una enorme nave nodriza, llamada WhiteKnightTwo, que parece dos elegantes reactores unidos en la punta de sus alas. La nave nodriza tarda unos 45 minutos en recorrer el camino y ascender lentamente con el VSS Unity hasta unos 15.000 metros. Entonces, cuando los pilotos dan el visto bueno, la SpaceShipTwo se libera de entre los dos fuselajes de la WhiteKnightTwo y enciende su motor cohete, elevándose directamente y rugiendo por encima de la velocidad del sonido.

Virgin Spaceship Unity y Virgin Mothership Eve surcan los cielos en su primer vuelo realizado en septiembre de 2016.

El VSS Unity es un avión espacial suborbital, lo que significa que no alcanzará la velocidad suficiente para escapar de la gravedad terrestre. En su lugar, se lanzará a más de tres veces la velocidad del sonido, unos 3.700 kilómetros por hora, a más de 80 kilómetros por encima del suelo. En la cima de la trayectoria de vuelo, Branson y sus compañeros experimentarán brevemente la ingravidez. Es como una versión ampliada de la ingravidez que se experimenta cuando se llega a la cima de una montaña rusa, justo antes de que la gravedad haga descender el carro — o, en el caso de Branson— el avión espacial hacia el suelo.

Al cabo de un minuto, el motor se apaga y la nave y los pasajeros quedan suspendidos en microgravedad, mientras la SpaceShipTwo gira sobre su vientre y ofrece a los pasajeros unas vistas panorámicas de la Tierra y el vacío negro de la superficie.

Para concluir el viaje, el SpaceShipTwo utiliza un sistema llamado “feathering” para elevar sus alas, imitando la forma de un volante de bádminton, para reorientar el vehículo mientras comienza a caer de nuevo a la Tierra. A continuación, baja sus alas mientras se desliza de nuevo hacia la pista de aterrizaje.

Un grupo de periodistas podrá asistir al lanzamiento. CNN Business publicará aquí actualizaciones en directo y realizará una cobertura televisiva en vivo.

¿En qué se diferencia esto de lo que hacen SpaceX y Blue Origin?

Blue Origin de Bezos adoptó un enfoque muy diferente para su cohete de turismo espacial suborbital. El vehículo New Shepard de la compañía es un sistema de cápsula y cohete que despega verticalmente desde una plataforma de lanzamiento, enviando a los pasajeros en un vuelo vertiginoso de 11 minutos a más de 100 kilómetros de altura antes de que la cápsula despliegue paracaídas para hacerlos descender suavemente.

Pero cuando las empresas empiecen a operar comercialmente, Blue Origin y Virgin Galactic serán competidores directos. Ambas persiguen al grupo demográfico de los más adinerados ávidos de emociones, dispuestos a desembolsar cientos de miles de dólares para experimentar un impacto supersónico y unos minutos de ingravidez.

Elon Musk, el otro multimillonario del espacio, dirige una operación muy diferente a la que Blue Origin y Virgin Galactic presentarán este mes.

En primer lugar, SpaceX construye cohetes orbitales. Los cohetes orbitales necesitan acumular suficiente energía para alcanzar al menos 27.000 kilómetros por hora, o lo que se conoce como velocidad orbital, lo que esencialmente da a una nave espacial suficiente energía para seguir dando vueltas alrededor de la Tierra en lugar de ser arrastrada inmediatamente hacia abajo por la gravedad. Así es como SpaceX puede poner satélites en órbita o transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

Aunque la otra empresa de Branson, Virgin Orbit, ha puesto un cohete en órbita, y Blue Origin, de Bezos, planea llegar hasta allí con un cohete llamado New Glenn, ninguna de las dos empresas ha ocupado los titulares o ha causado tanta sensación en el sector espacial como SpaceX.

La nave SpaceX Dragon inicia su regreso a la Tierra 0:49

¿Qué riesgos hay?

Los viajes espaciales están, históricamente, plagados de peligros. Aunque los riesgos no son necesariamente astronómicos en el caso de la excursión de Branson al espacio suborbital, ya que Virgin Galactic ha pasado la mayor parte de la última década realizando vuelos de prueba con sus aviones espaciales.

Sin embargo, cada vez que un ser humano se sube a un cohete, hay riesgos, y parece que Branson ha decidido que, para él, vale la pena.

“Hay que recordar que Virgin Galactic cuenta con personas en cada vuelo espacial… El hecho de que esté dispuesto a volar con esas personas demuestra confianza”, dijo Branson a Rachel Crane, de CNN Business. “Creo que lo menos que puede hacer el fundador de la compañía es subir y volar con su gente”.

