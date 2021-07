Fleets, el clon de Snapchat creado por Twitter… desaparece

CNN - Spanish

Nueva York (CNN Business) — La mayoría de las principales plataformas de redes sociales han creado su propia versión de las Historias de Snapchat, pero Twitter es el primero en admitir que su experimento llamado Fleets fue un fracaso.

La compañía anunció este miércoles que el 3 de agosto eliminará Fleets, su herramienta de publicaciones que desaparecen a menos de un año de presentarlo, ya que los usuarios estaban menos interesados ​​en compartir sus “pensamientos fugaces” en Twitter de lo que esperaban.

we’re removing Fleets on August 3, working on some new stuff we’re sorry or you’re welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

“Creamos Fleets como una forma efímera y de menor presión para que las personas compartan sus pensamientos fugaces”, dijo Ilya Brown, vicepresidente de producto de Twitter, en una publicación de blog. “Pero… no hemos visto un aumento en la cantidad de personas nuevas que se unen a la conversación con Fleets como esperábamos”.

Los Fleets son publicaciones que desaparecen después de 24 horas y se ven en la franja superior del feed o página de inicio de un usuario, en lugar de en su línea de tiempo. Y a diferencia de los típicos tuits, los Fleets no reciben retuits, me gusta o respuestas públicas; en cambio, los usuarios solo pueden reaccionar ante ellos con mensajes directos. La compañía esperaba que el producto alentara a los usuarios poco frecuentes de Twitter a participar en la plataforma con más frecuencia.

Twitter comenzó a probar los Fleets en Brasil en marzo de 2020 y los lanzó oficialmente en noviembre.

Si bien los Fleets no alcanzó a los usuarios de Twitter, productos similares son populares en otras redes sociales. Snapchat fue pionera en el concepto de contenido que desaparece después de 24 horas en 2013, y muchas plataformas, incluidas Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn, han lanzado sus propias versiones desde entonces.

Los Fleets fueron parte de un esfuerzo más amplio en Twitter para convertirse en algo más que un lugar para compartir textos cortos, e incluso con el tiempo han agregado más funciones de audio y video.

Twitter planea actualizar el redactor de tuits para incluir funciones incluidas en Fleets, como la opción de cámara de pantalla completa, algunas opciones para darle formato al texto y pegatinas de GIF, esto después de que los usuarios encontraran útil poder compartir contenido multimedia usando Fleets, agregó Brown. Y aunque los Fleets ya no aparecerán en la parte superior del feed de los usuarios, ese espacio seguirá presentando información sobre lo que está sucediendo en vivo en la plataforma, como cuando alguien a quien sigues está hablando en una conversación de audio.

