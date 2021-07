Los autos viejos con más de 160.000 kilómetros ahora sí valen una buena suma de dinero

CNN - Spanish

(CNN Business) — Mucha gente todavía piensa que, una vez que un automóvil ha recorrido más de 160.000 kilómetros (o 100.000 millas), no queda mucho valor en él.

Eso no ha sido realmente cierto durante décadas, pero está especialmente erróneo en este momento. Los precios de los automóviles usados ​​se han llevado a los extremos recientemente gracias a una combinación de la demanda de los consumidores que desconfían de tomar el transporte público y una gran escasez de chips de computadora necesarios para fabricar automóviles nuevos. Ese mercado sobrecalentado está elevando los precios, incluso para automóviles y camionetas con kilometraje de seis dígitos.

Históricamente, incluso cuando los precios de los autos usados ​​han aumentado en general, los precios de los autos que superan los 160.000 kilómetros millas no se han movido tanto. Pero definitivamente ese no es el caso este año.

El verano pasado, el vehículo usado promedio con entre 160.000 y 170.000 kilómetros en su odómetro valía alrededor de US$ 12.700, según Edmunds.com. Eso fue solo unos pocos dólares más de lo que había valido el año anterior. Este año, ese mismo tipo de vehículo valdría alrededor de US$ 16.500, un aumento de aproximadamente 30% en el valor.

En estos días, los automóviles y los SUV pueden sobrevivir de manera rutinaria durante al menos 321.000 kilómetros. Por lo tanto, un vehículo en buen estado con poco más de 160.000 kilómetros debería tener mucha vida útil restante. Puede mostrar algo de desgaste y, dada su antigüedad, no tendrá las últimas características tecnológicas y de seguridad, pero aún le queda mucho tiempo para llevar a alguien por la ciudad.

“En el pasado, era como ‘¿Cien mil millas? Estás varado’, mientras que hoy podría ser ‘Mi teléfono no se conecta porque es demasiado viejo'”, dijo Ivan Drury, analista de datos de sitio web de precios de automóviles Edmunds.com.

Las camionetas cuestan más

Las camionetas están mostrando los mayores incrementos, algo que es cierto entre los vehículos usados ​​de todas las edades y kilómetros. Los valores promedio de las camionetas Chevrolet Silverado 1500 con más de 160.000 kilómetros aumentaron casi un 50% a US$ 27.000, mientras que las Ford F-150 de edad similar ahora valen aproximadamente US$ 26.000, un aumento del 43%. (Estos son valores de vehículos usados ​​al por menor; en otras palabras, lo que un concesionario podría vender estos vehículos. Un propietario que venda el auto directamente a otra persona o a un concesionario no debe esperar obtener tanto).

Ese tipo de aumento no se limita solo a estos vehículos de alto kilometraje. Los camiones, automóviles y SUV de todas las edades están subiendo de valor, según los datos de Edmunds.com. En parte, esto se debe a que los precios se deprimieron ligeramente, o al menos se mantuvieron estables, hace un año durante la profundidad de los bloqueos por coronavirus. Sin embargo, principalmente tiene que ver con una mayor demanda de automóviles ahora. Los precios promedio de los vehículos usados, en general, han aumentado alrededor del 27% desde el año pasado.

Para los automóviles y camionetas que están más allá del umbral de 160.000 kilómetros, el aumento en el valor es menor, pero aún es notable. Por ejemplo, los vehículos con un poco más de 240.000 kilómetros han subido un 25% en valor promedio durante el año pasado. Una vez más, eso se compara con muy poco aumento de valor normalmente.

Los autos que se han conducido 160.000 kilómetros pero menos de 177.000 tienen, en promedio, 7,5 años de antigüedad, según Edmunds.com. Eso sigue estando muy por debajo del promedio de todos los vehículos de pasajeros en las carreteras de Estados Unidos, según una investigación de IHS Markit. El automóvil, camioneta liviana o SUV promedio que se conduce hoy en día tiene poco más de 12 años, según el informe más reciente de IHS Markit. (La edad promedio de los vehículos aumentó ligeramente el año pasado por la falta de ventas de vehículos nuevos durante la pandemia, según la consultora).

“No importa la antigüedad o el kilometraje que tenga, el valor de su vehículo probablemente sea más de lo que pensaba”, dijo Drury.

