Estados Unidos vence a México y gana la Copa Oro

(CNN) — Estados Unidos derrotó a México 1-0 en tiempo extra para ganar la Copa Oro de la Concacaf el domingo por la noche en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Miles Robinson de Estados Unidos anotó el gol de la victoria en el minuto 117 para darle a EE.UU. su séptimo campeonato de la Copa Oro y el primero desde 2017.

En el minuto 89, un fanático corrió hacia la cancha mientras México estaba al ataque.

