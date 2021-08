Niña de Florida le escribió a la junta escolar para pedir una orden de uso de mascarillas

CNN - Spanish

(CNN) — Lila Hartley comienza el séptimo grado la próxima semana. Está emocionada con la clase de Historia y está tratando de descubrir cómo hacer más amigos cuando regrese a la escuela en persona. Pero primero, la niña de 12 años siente que tiene que defender a su hermano pequeño y a todos los niños demasiado pequeños para ser vacunados contra el coronavirus.

“Definitivamente es un gran problema para mí”, dijo. “Mucha gente está muriendo y enfermando, y las máscaras simplemente mantienen a la gente segura. Mi hermano no es lo suficientemente mayor para recibir la vacuna. Así que es vulnerable”.

Lila dijo que su hermano Will, de 10 años, fue la primera persona en la que pensó cuando escuchó que las escuelas públicas del condado de Duval, en el noreste de Florida, no requerirían mascarillas para los estudiantes en el próximo año escolar. Los casos de covid-19 están aumentando en su condado y su estado y ella está preocupada.

La variante delta y el regreso a la escuela

“La variante delta es aún más contagiosa, y lleva a más gente, gente más joven al hospital … Mi hermano no está vacunado y si no se requieren mascarillas y se enferma, ¿qué le pasará? ¿Qué pasará con todos los niños que no pueden vacunarse?”, se preguntó ella.

Quizás Lila hubiera preferido ver “Hamilton” de nuevo para memorizar más de las letras y la puesta en escena que une sus dos pasiones, la historia y el teatro musical. Pero en lugar de eso, tomó su bloc de notas y un lápiz y le escribió a la junta escolar y al superintendente manifestando sus preocupaciones, comenzando por su hermano.

Decreto de Florida en realidad no prohíbe el mandato de uso de mascarillas en las escuelas, según expertos legales

“Somos hermanos, así que tenemos nuestras rivalidades. Pero no sé qué haría yo si él muriera, especialmente si eso fuera causado por un lugar que significa tanto para él: la escuela”, escribió, abogando por el uso de mascarillas en las aulas.

Solo un miembro de la junta escolar respondió, le dijo a CNN.

Su hermano pequeño cree que la carta fue buena idea. Él también encuentra frustrante el problema de las mascarillas.

“Trato de no insistir en eso, pero es una gran precaución. Por eso en la escuela uso dos mascarillas. Porque quiero asegurarme de no enfermarme”, dijo Will.

El decreto del gobernador sobre las mascarillas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió el viernes un decreto que prohíbe a las escuelas exigir mascarillas a los estudiantes. La orden amenaza con retener los fondos estatales si las escuelas no cumplen.

Según la oficina del gobernador, la medida tenía como objetivo “proteger la libertad de los padres de elegir si sus hijos usan mascarillas”.

La medida de DeSantis se produjo dos días después de que la Junta Escolar del Condado de Broward votara por unanimidad para exigir mascarillas en el próximo año escolar.

Las escuelas públicas del condado de Broward, el segundo distrito más grande de Florida, ha anunciado desde entonces que tiene la intención de cumplir con el decreto del gobernador.

Medidas para prevenir un brote

La superintendente del condado de Duval, Diana Greene, dijo a los periodistas el martes que está haciendo todo lo legalmente posible para detener la propagación del covid-19 en las escuelas, tras el decreto del gobernador.

Ella exige que los maestros usen mascarillas durante los próximos 30 días, algo que el decreto del gobernador no prohíbe.

Alarma en Florida: el estado representa uno de cada cinco casos positivos de covid-19 de EE.UU.

“Se nos ha impuesto un decreto que dictará lo que podemos y no podemos hacer”, dijo. “Pero todavía puedo recomendar encarecidamente. Todavía puedo modelar el comportamiento que espero ver en empleados y estudiantes”.

Greene dijo que está vacunada y planea usar mascarilla en espacios cerrados. Pero no todos seguirán ese ejemplo.

Diferentes posturas de los padres sobre el uso de mascarillas

Quisha King no tiene planes de enviar a sus dos hijas con mascarilla a la escuela. Ella es parte del grupo local de Moms For Liberty y cree que exigir mascarillas en la escuela es una extralimitación del gobierno.

“Lo mejor y más justo es darles a los padres la opción de si quieren que sus hijos usen una mascarilla o no”, dijo. “Le da a cada persona la oportunidad de hacer lo que crea que es mejor para ellos”.

Matt Hartley, padre de Lila y Will, está en desacuerdo con ese enfoque.

“Digo que, sin rodeos, está equivocada en la ciencia al respecto”, dijo. “Pero también me preocupo por sus hijas, tanto como me preocupo por mis hijos y no quiero que ningún niño se arriesgue a ser hospitalizado, a tener síntomas prolongados de covid o simplemente a ser parte de un brote en nuestra comunidad”.

La Dra. Bethany Atkins, pediatra de Jacksonville, dijo que hacer que todos los niños usen una mascarilla es la mejor protección para toda la población escolar.

“Sabemos ahora que las mascarillas no solo me impiden pasarte el virus a ti, sino que también tú no me lo vas a transmitir”, dijo. “Sabemos que las personas vacunadas tienen la posibilidad de transmitir el virus, aunque no estén enfermas”.

La decisión de la junta escolar

El martes por la noche, alrededor de 70 padres y miembros de la comunidad, en su mayoría con mascarillas, llenaron la sala de reuniones de la junta de las escuelas públicas del condado de Duval más dos salas para una reunión de programada. Decenas de personas hablaron directamente con los miembros de la junta y expresaron fuertes opiniones sobre la política de uso de mascarillas de las escuelas.

“Todos hemos vivido con mascarillas durante el último año. ¿Qué son otros 30 días?”, preguntó Rebecca Cardona del local 512 de Teamsters. “Mantengamos seguros a todos al exigir máscaras en los autobuses escolares también”.

Unos minutos después de que Cardona hablara, la maestra jubilada de la escuela del condado de Duval, Betty Bentley, subió al podio insistiendo en que los miembros de la junta deberían dejar las decisiones sobre las mascarillas a los padres.

“Los niños y los padres merecen ese derecho a decidir si quieren usar una mascarilla o no. Los maestros también merecen ese derecho”, dijo Bentley.

La Academia Estadounidense de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios cerrados en las escuelas. En parte, para proteger a los estudiantes no vacunados, y también para detener la propagación de covid-19.

Actividades escolares y preocupación

A King no le preocupa que sus hijas contraigan covid-19, dijo, porque están sanas. Si un niño no tiene comorbilidades, Atkins dijo que existe una menor posibilidad de un resultado adverso en caso de que se infecte. Pero advirtió: “La posibilidad no es cero”.

Los padres de ambos lados del problema expresaron su preocupación por la salud mental de los niños durante la pandemia, enfatizando su fuerte deseo de un sentido de normalidad.

King se emocionó con CNN cuando explicó cómo una de sus hijas no pudo participar plenamente en una interpretación vocal que requirió mucho trabajo duro.

“Se perdieron muchas cosas que esperaban hacer”, dijo. “Ellos están tratando de hacer lo mejor por sí mismos. Es difícil, en todos los sentidos. No es fácil”.

Lila Hartley, quien incluye ser secretaria de Estado entre sus ambiciones, rechaza esa postura. “Está bien tener tus propias opiniones. Puedes pensar lo que quieras”, dijo. “Pero también, estas mascarillas han demostrado que están salvando a la gente”.

