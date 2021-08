Así quedó el medallero en Juegos Olímpicos anteriores, ¿le fue mejor o peor a tu país en Tokio?

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN Español) — Rumbo a las últimas horas de Tokio 2020, estos Juegos Olímpicos han dejado historias de superación, autocuidado y empatía, haces de luz en medio de una pandemia feroz que no da muestras de ralentizarse.

Algunos países latinoamericanos han tenido participaciones dominantes en estos juegos, mientras otros han luchado un poco más por meterse en el medallero olímpico.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: medallas y resultados en vivo

Aquí te mostramos cómo va la tabla de medallas de los países de la región hasta el momento, y también cómo les fue a los deportistas latinoamericanos en los Juegos pasados en Río 2016, Londres 2012, Beijing 2008 y Atenas 2004.

Tokio 2020 (hasta el momento)

Así está el medallero olímpico (por lo pronto) entre los países latinoamericanos.

Argentina

0 oro 1 plata (hockey) 1 bronce (rugby 7) Total: 2

Ignacio Mendy y Gaston Revol celebran el triunfo de Argentina contra Gran Bretaña en rugby, lo que le dio a los argentinos la medalla de bronce, la primera del país en Tokio 2020. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Bolivia

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Brasil

4 oro (surf, gimnasia artística salto de potro, vela 49er FX, natación en aguas abiertas) 4 plata (2 en skateboarding street, gimnasia artística concurso completo individual, skateboarding park) 8 bronce (judo -66 kg, natación 200 metros estilo libre, judo -78 kg, tenis dobles femeninos, natación 50 metros libres, atletismo 400 metros vallas, atletismo salto con pértiga, boxeo peso pesado masculino) Total: 16

Chile

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Colombia

0 oro 4 plata (halterofilia -67 kg, BMX racing femenino, atletismo 400 metros, marcha 20 kilómetros) 1 bronce (BMX racing masculino) Total: 5

El colombiano Anthony José Zambrano celebra que ganó la medalla de plata en los 400 metros planos. (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Costa Rica

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Cuba

6 oro (lucha grecorromana 130 kg, lucha grecorromana 60 kg, piragüismo esprint C2 1000 metros, boxeo peso pluma, boxeo peso wélter, boxeo peso semipesado) 3 plata (judo +78 kg, atletismo salto de longitud, tiro 25 metros pistola tiro rápido masculino) 4 bronce (taekwondo +80 kg, atletismo salto de longitud, atletismo lanzamiento de disco, boxeo peso pluma) Total: 13

El peso welter cubano Roniel Iglesias ganó el martes su segunda presea de oro olímpica, el primer título en los Juegos de Tokio para el boxeo de Cuba. (Foto: Luis Robayo – Pool/Getty Images)

Ecuador

2 oro (ciclismo en ruta, halterofilia 76 kg) 1 plata (halterofilia 87 kg) 0 bronce Total: 3

Neisi Patricia Dajomes Barrera, de Ecuador, posa con su medalla de oro en el podio tras la competencia de halterofilia femenina de 76 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images)

El Salvador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Guatemala

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Honduras

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

México

0 oro 0 plata 4 bronce (saltos en plataforma sincronizada 10 metros, tiro con arco de equipo mixtos, halterofilia 76 kg, fútbol) Total: 4

Las mexicanas Alejandra Orozco (izquierda) y Gabriela Agundez ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados. (Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

Nicaragua

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Panamá

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Paraguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

1 de 51 | Sigue aquí todas las medallas de deportistas latinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto: HANNAH MCKAY/POOL/AFP vía Getty Images) 2 de 51 | Argentina se quedó con la medalla de plata en hockey después de perder en la final contra Países Bajos. (Photo by TAUSEEF MUSTAFA/AFP via Getty Images) 3 de 51 | México ganó la medalla de bronce en fútbol masculino tras vencer a Japón. (Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP a través de Getty Images). 4 de 51 | Sandra Arenas de Colombia ganó la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) 5 de 51 | Julio la Cruz de Cuba venció al ruso Muslim Gadzhimagomedov para ganar la medalla de oro masculina en boxeo de peso pesado en los Juegos Olímpicos de Tokio el viernes. (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) 6 de 51 | Pedro Barros de Brasil ganó medalla de plata en skateboarding parque masculino. (Photo by LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images) 7 de 51 | Ana Marcela Cunha de Brasil celebra su medalla de oro en el evento de natación en aguas abiertas el 4 de agosto. (Leonhard Foeger / AP) 8 de 51 | Thiago Braz, de Brasil, celebra en el podio con su medalla de bronce después de competir en el evento de salto con pértiga masculino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) 9 de 51 | El boxeador Abner Teixeira de Brasil ganó medalla de bronce en la categoría de 81-91 kg. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) 10 de 51 | Martine Grael y Kahena Kunze del equipo de Brasil celebran el oro en vela 49er femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el puerto de yates de Enoshima. (Photo by Clive Mason/Getty Images) 11 de 51 | El brasileño Alison Dos Santos celebra después de obtener el tercer lugar en la final masculina de 400 metros con vallas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images) 12 de 51 | La brasileña Rebeca Andrade, medallista de oro, posa en el podio tras la final de salto de caballo femenino de gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images) 13 de 51 | Rebeca Andrade se quedó con la medalla de plata en gimnasia all-around, competencia en la que resultó ganadora la estadounidense Sunisa Lee. Es la primera medalla olímpica en esa disciplina para Brasil en la historia de los Juegos Olímpicos. (Foto: MARTIN BUREAU/AFP vía Getty Image) 14 de 51 | De izquierda a derecha, las medallistas de bronce Laura Pigossi y Luisa Stefani, del equipo de Brasil, posan en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de dobles femeninos de tenis en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Parque de Tenis Ariake el 01 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images) 15 de 51 | La brasileña Mayra Aguiar, medallista de bronce, celebra durante la ceremonia de entrega de medallas de -78 kg de judo femenino. (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) 16 de 51 | El medallista de bronce Bruno Fratus, de Brasil, muestra su emoción durante la ceremonia de entrega de medallas de los 50 metros libres masculinos en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro Acuático de Tokio el 1 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Maddie Meyer/Getty Images) 17 de 51 | El brasileño Italo Ferreira hizo historia en los Juegos Olímpicos al ganar la primera medalla de oro en la competencia masculina de surf. (Foto: Francisco Seco / AP). 18 de 51 | Kelvin Hoefler, de Brasil, posa con la medalla de plata en el podio al final de la competencia de skateboarding street masculino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Ariake Sports Park Skateboarding en Tokio el 25 de julio de 2021. (Foto: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images) 19 de 51 | Rayssa Leal, de Brasil, posa con su medalla de plata durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de skateboarding femenino en el tercer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Urban Sports Park el 26 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Patrick Smith/Getty Images) 20 de 51 | Fernando Scheffer, de Brasil, ganó medalla de bronce en natación, en la competencia de 200 metros estilo libre masculino. (Foto: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images) 21 de 51 | El medallista de bronce B, Daniel Cargnin, de Brasil, posa en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de judo masculino de -66 kg en el segundo día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Nippon Budokan el 25 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Harry How/Getty Images) 22 de 51 | El cubano Arlen López venció al británico Ben Whittaker para ganar la medalla de oro olímpica en el boxeo de peso semipesado masculino en Tokio el miércoles. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) 23 de 51 | El peso welter cubano Roniel Iglesias ganó el martes su segunda presea de oro olímpica, el primer título en los Juegos de Tokio para el boxeo de Cuba. (Photo by Luis Robayo – Pool/Getty Images) 24 de 51 | El boxeador cubano Lázaro Álvarez ganó la medalla de bronce en la categoría de peso pluma masculino (52-57 kg). (Photo by LUIS ROBAYO/POOL/AFP via Getty Images) 25 de 51 | Los medallistas de oro Serguey Torres Madrigal y Fernando Dayan Jorge Enríquez, de Cuba, celebran en el podio luego de la final de los 1000m dobles de canoa masculina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Photo by PHILIP FONG/AFP via Getty Images) 26 de 51 | Mijaín López, de Cuba, consiguió su cuarto oro consecutivo en lucha grecorromana (categoría 130 kilos) y alcanzó el 2 de agosto de 2021 a leyendas como Carl Lewis, Michael Phelps y Al Oerter como los únicos deportistas con cuatro títulos olímpicos en una misma prueba. (Foto: Tom Pennington/Getty Images) 27 de 51 | El cubano Luis Alberto Orta Sánchez logró la medalla de oro en lucha grecorromana masculina de 60 kg. tras vencer en la final al japonés Kenichiro Fumita en los Juegos Olímpicos de Tokio el 2 de agosto de 2021. (Foto: JACK GUEZ/AFP via Getty Images) 28 de 51 | La cubana Yaime Pérez logró la medalla de bronce en lanzamiento de disco en los Juegos Olímpicos de Tokio el 2 de agosto de 2021. (Foto: BEN STANSALL/AFP via Getty Images) 29 de 51 | Leuris Pupo, medallista de plata del equipo de Cuba, durante la ceremonia de entrega de medallas en las Finales Masculinas de tiro con pistola de 25 m. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) 30 de 51 | El cubano Juan Miguel Echevarría (izq.) logró la medalla de plata y su compatriota Maykel Masso el bronce en salto de longitud masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de Tokio el 2 de agosto de 2021. (Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) 31 de 51 | La cubana Idalys Ortiz posa con su medalla de plata durante la ceremonia del podio del judo femenino + 78kg. (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images) 32 de 51 | El taekwondista cubano Rafael Yunier Alba Castillo conquistó la medalla de bronce en la categoría de más de 80 kilos en los Juegos de Tokio, sumando la primera presea para el equipo de la isla. (Foto: Maja Hitij/Getty Images) 33 de 51 | La medallista de plata de Ecuador Tamara Yajaira Salazar Arce posa durante la ceremonia de entrega de medallas de la competencia femenina de halterofilia de 87 kg. (Photo by MOHD RASFAN/AFP via Getty Images) 34 de 51 | Neisi Patricia Dajomes Barrera, de Ecuador, posa con su medalla de oro en el podio tras la competencia de halterofilia femenina de 76 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 35 de 51 | Richard Carapaz, de Ecuador, posa con la medalla de oro que ganó en la prueba de ciclismo de ruta masculino en el Fuji International Speedway, en el primer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 24 de julio de 2021 en Oyama, Shizuoka, Japón. (Foto: Tim de Waele/Getty Images) 36 de 51 | La venezolana Yulimar Rojas, ganadora de la medalla de oro, celebra además su nuevo récord mundial tras competir en la final de salto triple femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Estadio Olímpico de Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 37 de 51 | El pesista venezolano Julio Rubén Mayora consiguió la medalla de plata el 28 de julio y le dio a su país la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mayorga consiguió la presea de plata en en halterofilia categoría 73kg al levantar un total de 346 kilos (156+190). El desista venezolano había logrado el bronce en el Mundial del 2018 y también fue campeón panamericano de Lima 2019. 38 de 51 | El venezolano Keydomar Giovanni Vallenilla Sánchez, medallista de plata, posa en el podio durante la ceremonia de victoria de la competencia de halterofilia masculina de 96 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 31 de julio de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 39 de 51 | El medallista de plata Daniel Dhers, del equipo de Venezuela, posa en el podio después de la final masculina de park del BMX Freestyle en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Parque Deportivo Urbano Ariake el 01 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images) 40 de 51 | Jasmine Camacho-Quinn de Puerto Rico celebra después de ganar el oro en la final de 100 metros con vallas en Tokio 2020. (Martin Meissner / AP) 41 de 51 | El colombiano Anthony Jose Zambrano celebra su segundo puesto en la final de los 400 m en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANTONIN THUILLIER/AFP vía Getty Images) 42 de 51 | Mariana Pajón lo ha hecho una vez más, ha vuelto a subir al Olimpo de la gloria deportiva ganando la medalla de plata de BMX Femenino. (Foto: Francois Nel/Getty Images) 43 de 51 | El colombiano Carlos Ramírez ganó el bronce en la final de BMX Masculino tras llegar tercero en la carrera. (Foto: Francois Nel/Getty Images) 44 de 51 | Luis Javier Mosquera Lozano, de Colombia, posa con la medalla de plata durante la ceremonia de entrega de medallas de halterofilia 67 kg masculino en el segundo día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 25 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Chris Graythen/Getty Images) 45 de 51 | Crismery Santana del equipo de República Dominicana posa con la medalla de bronce durante la ceremonia de entrega de medallas de Halterofilia – Grupo A de 87 kg femenino. (Photo by Chris Graythen/Getty Images) 46 de 51 | De izquierda a derecha, los medallistas de plata Marileidy Paulino, Lidio Andrés Feliz, Anabel Medina Ventura y Alexander Ogando, del equipo de la República Dominicana, posan en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de relevos 4×400 metros mixtos en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Estadio Olímpico el 1 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Ryan Pierse/Getty Images) 47 de 51 | Zacarias Bonnat Michel, de República Dominicana, posa con su medalla de plata en el podio de la ceremonia de victoria de la competición de halterofilia masculina de 81 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 31 de julio de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 48 de 51 | Aremi Fuentes Zavala, de México, posa con la medalla de bronce durante la ceremonia de entrega de medallas de halterofilia 76 kg femenino en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 1 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Chris Graythen/Getty Images) 49 de 51 | Las mexicanas Alejandra Orozco (izquierda) y Gabriela Agundez ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados. (Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP vía Getty Images) 50 de 51 | Alejandra Valencia (izquierda) y Luis Álvarez (derecha), de México, posan con la medalla de bronce de la competencia por equipos mixtos en el primer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el campo de tiro con arco del parque Yumenoshima, el 24 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images) 51 de 51 | Ignacio Mendy y Gaston Revol celebran el triunfo de Argentina contra Gran Bretaña en rugby, lo que le dio a los argentinos la medalla de bronce, la primera del país en Tokio 2020. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Perú

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Puerto Rico

1 oro (atletismo 100 metros vallas femenino) 0 plata 0 bronce Total: 1

Jasmine Camacho-Quinn de Puerto Rico celebra después de ganar el oro en la final de 100 metros con vallas en Tokio 2020. (Martin Meissner / AP)

República Dominicana

0 oro 2 plata (halterofilia 81 kg, atletismo relevo mixto 4×400 metros) 1 bronce (halterofilia 87 kg) Total: 3

La medallista Crismery Dominga Santana Peguero del equipo de República Dominicana posa con la medalla de bronce durante la ceremonia de entrega de medallas de halterofilia. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

Uruguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Venezuela

1 oro (triple salto con récord del mundo incluido) 3 plata (halterofilia 73 kg, halterofilia 96 kg, BMX freestyle park) 0 bronce Total: 4

La venezolana Yulimar Rojas, récord mundial de triple salto.

Río 2016

Argentina

3 oro 1 plata 0 bronce Total: 4

Bolivia

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Brasil

7 oro 6 plata 6 bronce Total: 19

Chile

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Colombia

3 oro 2 plata 3 bronce Total: 8

Costa Rica

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Cuba

5 oro 2 plata 4 bronce Total: 11

Ecuador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Los trabajos más extraños (pero necesarios) en los Juegos Olímpicos

El Salvador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Guatemala

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Honduras

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

México

0 oro 3 plata 2 bronce Total: 5

Nicaragua

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Panamá

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Paraguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Perú

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Puerto Rico

1 oro 0 plata 0 bronce Total: 1

República Dominicana

0 oro 0 plata 1 bronce Total: 1

Uruguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Venezuela

0 oro 2 plata 1 bronce Total: 3

8 impresionantes récords establecidos en Tokio 2020 1:06

Londres 2012

Argentina

1 oro 1 plata 2 bronce Total: 4

Bolivia

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Brasil

3 oro 5 plata 9 bronce Total: 17

Chile

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Colombia

1 oro 3 plata 4 bronce Total: 8

Costa Rica

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Cuba

5 oro 3 plata 7 bronce Total: 15

Ecuador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

El Salvador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

¿Cuánto valen las medallas de los Juegos Olímpicos?

Guatemala

0 oro 1 plata 0 bronce Total: 1

Honduras

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

México

1 oro 3 plata 4 bronce Total: 8

Nicaragua

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Panamá

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Paraguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Perú

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Puerto Rico

0 oro 1 plata 1 bronce Total: 2

República Dominicana

1 oro 1 plata 0 bronce Total: 2

Uruguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Venezuela

1 oro 0 plata 0 bronce Total: 1

Así se ven los Juegos Olímpicos desde el espacio 0:59

Beijing 2008

Argentina

2 oro 0 plata 4 bronce Total: 6

Bolivia

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Brasil

3 oro 4 plata 10 bronce Total: 17

Chile

0 oro 1 plata 0 bronce Total: 1

Colombia

0 oro 2 plata 1 bronce Total: 3

Costa Rica

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Cuba

3 oro 10 plata 17 bronce Total: 30

Ecuador

0 oro 1 plata 0 bronce Total: 1

Por qué los clavadistas olímpicos se duchan y usan esas pequeñas toallas entre saltos

El Salvador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Guatemala

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Honduras

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

México

2 oro 0 plata 2 bronce Total: 4

Nicaragua

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Panamá

1 oro 0 plata 0 bronce Total: 1

Paraguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Perú

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Puerto Rico

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

República Dominicana

1 oro 1 plata 0 bronce Total: 2

Uruguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Venezuela

0 oro 0 plata 1 bronce Total: 1

¿Por qué los atletas muerden sus medallas olímpicas? 1:08

Atenas 2004

Argentina

2 oro 0 plata 4 bronce Total: 6

Bolivia

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Brasil

5 oro 2 plata 3 bronce Total: 10

Chile

2 oro 0 plata 1 bronce Total: 3

Colombia

0 oro 0 plata 2 bronce Total: 2

Costa Rica

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Cuba

9 oro 7 plata 11 bronce Total: 27

Ecuador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

El Salvador

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Guatemala

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Honduras

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

México

0 oro 3 plata 1 bronce Total: 4

Nicaragua

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Panamá

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Paraguay

0 oro 1 plata 0 bronce Total: 1

Perú

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Puerto Rico

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

República Dominicana

1 oro 0 plata 0 bronce Total: 1

Uruguay

0 oro 0 plata 0 bronce Total: 0

Venezuela

0 oro 0 plata 2 bronce Total: 2

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.