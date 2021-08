El debate sobre las mascarillas en los colegios de Tennessee se acentúa en medio de la exigencia por parte del consejo local de utilizarlas en escuelas primarias

CNN - Spanish

urielblanco

(CNN) — Las fuertes discusiones se extendieron hasta un estacionamiento el martes por la noche después de que el consejo escolar de un condado suburbano de Tennessee aprobara un requisito temporal de mascarillas en las escuelas primarias debido a la pandemia de covid-19.

En un momento en que los debates sobre las mascarillas en las escuelas de EE.UU. resurgieron con el inicio del curso académico, el Consejo de Educación del condado de Williamson, al sur de Nashville, aprobó el requisito de mascarilla para los alumnos de primaria, el personal y los visitantes dentro de todos los edificios y en los autobuses a partir del jueves y hasta el 21 de septiembre, según la información del distrito escolar.

Con la variante delta, que es altamente contagiosa, aumentaron los casos de covid-19 y las hospitalizaciones entre los niños. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recomiendan que los alumnos desde el jardín de infancia hasta el 12º curso lleven mascarillas en la escuela, junto con los profesores y las visitas, mientras que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda el uso de mascarillas en las escuelas para todos los mayores de 2 años.

Y las pruebas en la vida real sobre la protección que ofrecen las mascarillas dejan pocas dudas sobre su éxito.

Así funcionan las mascarillas y por eso son esenciales en lucha contra el coronavirus

Durante la sesión especial del consejo escolar de Tennessee, los padres de ambos lados de la discusión sobre las mascarillas compartieron sus opiniones.

“En mi hospital, vemos a personas de 30 y 40 años, por lo demás sanas, que enferman, y los recuentos de casos aumentan exponencialmente y algunos mueren”, dijo el Dr. Britt Maxwell, un especialista en medicina interna que más tarde dijo a CNN que fue a la reunión porque “mis hijos están en riesgo”.

“Tenemos que hacer todo lo posible para proteger a toda la comunidad, y eso significa la gente en esta sala que no está de acuerdo conmigo y sus hijos en las aulas”, dijo Maxwell en la reunión. “Si no hacemos esto, vamos a tener cierres de escuelas y confinamiento y tragedias innecesarias, y no quiero eso para mi comunidad”.

Aumento de casos de covid-19 en las aulas hace que los distritos escolares vuelvan a clases virtuales y cambien las reglas de uso de mascarillas

Uno de los padres, que se identificó como Daniel Jordan, un exmarino, dijo a la junta: “Las acciones tienen consecuencias. Si votan por esto, iremos por ustedes, de forma no violenta. En el pasado, trataron con ovejas; ahora prepárense para tratar con leones”.

Jennifer King, madre y especialista en cuidados intensivos pediátricos, comentó: “Como especialista en cuidados intensivos pediátricos, observamos más niños jóvenes previamente sanos ingresados con insuficiencia respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria aguda que en variantes anteriores, ya que los casos en niños aumentan. Esta tendencia solo empeorará si no actuamos ahora”.

Durante la reunión, el público vitoreó, aplaudió y abucheó, y en un momento dado se pidió a las personas con pancartas que desalojaran la sala.

En el exterior, la multitud abucheó a los que iban con mascarilla al salir de la sesión, y un hombre dijo: “Sabemos quiénes son. Pueden salir libremente, pero los encontraremos”, según muestra un video que obtuvo CNN. Se pudo ver a un sargento de la Oficina del Sheriff del Condado de Williamson implorando a la multitud que fuera pacífica.

“Estas son las vidas que intentamos salvar”

¿Quiénes deben de ponerse tercera dosis contra covid-19? 5:35

“Fue impactante”, señaló Maxwell a CNN el jueves por la mañana. Él abandonó la reunión antes de tiempo, después de la parte de la intervención pública, precisó. La energía en la sala estaba “caliente”, aseguró, y sabía que “las cosas se iban a poner mucho peor”.

Maxwell y su esposa, que también es profesional de medicina, se prepararon antes de salir, comentó. “Tomé el brazo de mi mujer y le dije: ‘Recuerda que, digan lo que digan, estas son las vidas que estamos tratando de salvar'”.

Había una multitud coreando cuando salieron, dijo Maxwell. Alguien se acercó a él, “me puso la mano en la cara y me llamó traidor”.

¿Afecta el uso de mascarillas el desarrollo de tu hijo? Expertos opinan

“No entiendo cómo alguien puede decir eso cuando he estado en primera línea de esta pandemia desde el principio, tratando a los pacientes en las habitaciones, sin vacunar durante la mayor parte de la misma, esperando no llevársela a mi familia. Y que alguien diga eso, es alucinante”, declaró a CNN.

Maxwell no vio el video de los encuentros fuera de la reunión hasta la mañana siguiente y le asustó, dijo, añadiendo que no es aceptable amenazar o acosar a la gente.

Al preguntarle si se siente seguro, Maxwell declaró que le gusta creer que el estallido de ira fue el resultado de unas pocas personas que perdieron el control de sus emociones.

“Me gusta pensar que también eran padres preocupados por sus hijos, que quieren lo mejor para ellos, que tienen hechos diferentes a los míos”, afirmó. “Y me gusta pensar que los ánimos se calmarán y que yo estaré a salvo y mi familia también. Eso espero”.

Resurgen debates sobre las mascarillas en algunos estados

Los debates (aunque menos acalorados que los enfrentamientos verbales en el condado de Williamson) se desarrollaron en las últimas semanas en Florida, donde el gobernador amenazó con retener los sueldos de los superintendentes y miembros de los consejos escolares que instituyeran la obligatoriedad de las mascarillas, desafiando su orden ejecutiva de que los padres deben decidir cómo proteger a sus hijos en la pandemia.

Los padres y las autoridades escolares de Texas también han estado divididos sobre cómo mantener a los niños seguros después de que el gobernador de ese estado emitiera un decreto que impide que las escuelas exijan mascarillas.

Y en Georgia, se espera que los padres protesten el jueves en la oficina central del Distrito Escolar del Condado de Cobb para exigir que el distrito implemente un mandato de mascarilla después de que los alumnos de quinto grado de una de sus escuelas primarias en los suburbios de Atlanta fueran enviados a casa esta semana para clases virtuales debido al alto número de casos positivos de covid-19.

¿Cómo diferenciar el resfriado común del covid-19? 0:40

La junta del condado de Williamson emitió una declaración sobre el debate de la mascarilla allí, diciendo: “Nuestros padres son apasionados por la educación de sus hijos, y esa es una de las razones del éxito de nuestro distrito a lo largo de los años. Dicho esto, no hay excusa para el descontrol.

“Atendemos a más de 40.000 estudiantes y empleamos a más de 5.000 miembros del personal. Nuestras familias y personal representan una amplia variedad de pensamientos y creencias, y es importante en nuestro distrito que todas las familias y el personal tengan la oportunidad de ser representados y respetados. Seguiremos trabajando para que todas las voces sean escuchadas y para que todas las familias, el personal y los miembros de la comunidad se sientan seguros al compartir sus opiniones”, añadió el distrito.

El mandato temporal de las máscaras permitirá a los profesores que estén al menos a 1,80 metros de los alumnos quitarse las mascarillas, dijo el distrito. La medida se aplica específicamente a las escuelas primarias, y se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas a los estudiantes de secundaria y preparatoria.

A finales de julio, los CDC también recomendaron a las localidades que animaran a todos los profesores, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas a llevar mascarillas en interiores, independientemente del estado de vacunación, debido a la rápida propagación de la variante delta.

Dakin Andone, de CNN, contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.