Clarissa Ward, la periodista de CNN que cubrió la toma de los talibanes en Afganistán

CNN - Spanish

Ángela Reyes

(CNN Español) — Clarissa Ward, corresponsal internacional en jefe de CNN, ha reportado durante más de 15 años desde las primeras líneas de batalla en todo el mundo, desde Siria, Iraq y Afganistán a Myanmar e Irán. Aquí, un repaso a su trayectoria.

Este viernes, Ward abordó un vuelo en Kabul para salir de Afganistán tras varios días en los que reportó, desde las calles y enfrentándose cara a cara con los talibanes, la toma del poder por parte del movimiento.

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

No era la primera vez que Ward le veía la cara al régimen: en 2019, obtuvo un acceso sin precedentes al territorio controlado por los talibanes para realizar un reportaje exclusivo. Ward y la productora de CNN Salma Abdelaziz pasaron tiempo en una madraza local, donde docenas de niños y niñas estudiaban detenidamente sus coranes, y en una clínica gestionada por los talibanes en el pueblo de Pashma Qala. Puedes leer ese reportaje aquí.

Calles de Kabul, sin mujeres tras toma de talibanes 3:24

Ward, nombrada Corresponsal del Año por los premios Gracies en 2019, es autora de ‘On All Fronts: The Education of a Journalist’, un libro de memorias que cuenta su singular carrera como reportera de conflictos y cómo ha documentado la violenta reconstrucción del mundo desde cerca.

(Crédito: Clarissa Ward/Instagram)

El golpe militar en Myanmar

La brutalidad que se está viviendo en Myanmar 10:10

Casi dos meses después del golpe militar en Myanmar, Ward y su equipo fueron los primeros periodistas extranjeros a los que se les permitió entrar en la nación del sudeste asiático. Mientras estaban allí, informaron sobre la represión militar generalizada y confrontaron a la junta militar por la violenta represión de las protestas.

Y mientras la India experimentaba su segunda ola mortal del coronavirus, Ward viajó por todo el país para cubrir la crisis en curso. Fue una de las tres corresponsales de CNN que reportó sobre la propagación desenfrenada del virus, desde un pabellón para enfermos en Uttar Pradesh y desde los crematorios desbordados en Delhi y en la ciudad santa de Varanasi, entre otros lugares.

La angustia de los afectados por covid-19 en la India 7:08

Ward también formó parte de la cobertura de la CNN del primer viaje al extranjero de Joe Biden como presidente, durante el cual se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El envenenamiento del opositor ruso Alexey Navalny

En 2020, Ward investigó el envenenamiento del líder opositor ruso Alexey Navalny, y descubrió nuevas pruebas que identificaban a los servicios de seguridad rusos que siguieron a Navalny durante más de 30 viajes a lo largo de tres años. Como parte de esta investigación conjunta con Bellingcat, Ward entrevistó a Navalny en un lugar no revelado en Alemania —incluso le mostró fotografías de los agentes que lo rastrearon— y se enfrentó a un presunto miembro del equipo de élite de toxinas en su casa en las afueras de Moscú.

El cinematográfico engaño de Navalny al agente ruso 4:50

El año pasado, Ward también investigó a los trolls rusos que operan desde Ghana y Nigeria para avivar las tensiones raciales y provocar disturbios sociales en Estados Unidos. Para esta investigación, que duró meses, viajó a la sede de una de las operaciones en Ghana, donde entrevistó a uno de ellos y localizó a la persona que dirigía la operación, un ghanés que vive en Rusia.

También contribuyó a la cobertura de breaking news de CNN sobre la pandemia de covid-19, la crisis entre Estados Unidos e Irán en 2020 y la situación en Ucrania. Cuando Turquía lanzó una operación militar dirigida a los socios kurdos de Estados Unidos en el norte de Siria en 2019, Clarissa Ward estaba en el terreno cubriendo el caos de los civiles que huían de sus hogares en medio de los ataques militares.

En 2019, Ward investigó el uso de mercenarios por parte de Rusia para la serie ‘Putin’s Private Army’. Para esta investigación de meses de duración, consiguió la primera entrevista ante las cámaras de un excombatiente de Wagner, el contratista militar privado más conocido de Rusia.

‘Oleg’, exmercenario de Wagner, habla con CNN

Viajó a la República Centroafricana para observar la creciente actividad de los mercenarios rusos en el continente. Tras visitar una mina de diamantes vinculada a un oligarca ruso, a Ward y su equipo los siguió y acosó un auto lleno de rusos. Tras la publicación de sus reportes, fueron objeto de una campaña de propaganda en los medios de comunicación rusos para tratar de desacreditar sus reportes.

En 2018 informó ampliamente sobre el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, obteniendo incluso imágenes exclusivas que mostraban a un operativo saudí haciéndose pasar por Khashoggi en un intento de encubrir el asesinato.

Ward también encabezó ‘Shadow Over Europe’, una investigación de CNN sobre el aumento del antisemitismo en Europa en 2018.

De incógnito en Siria

A principios de 2016, Ward viajó de incógnito a las zonas controladas por los rebeldes en Siria —que casi ningún periodista occidental había visitado en más de un año— para informar sobre cómo era la vida allí bajo los bombardeos rusos y del régimen. Menos de 24 horas después de llegar, Ward fue testigo de un ataque aéreo contra un mercado de frutas que dejó 11 muertos. Puedes ver (en inglés) la serie de reportajes “Undercover in Syria” aquí.

El drama de la guerra en Siria desde adentro

A Clarissa Ward, que fue una de las últimas reportes occidentales en visitar la Alepo controlada por los rebeldes, se le pidió que interviniera en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la asediada ciudad siria en agosto de 2016, donde afirmó que “no hay ganadores en Alepo.”

Premios

Ward ha gandado múltiples premios por sus reportes: dos premios George Foster Peabody, dos premios Alfred I. duPont-Columbia, siete premios Emmy, dos premios Edward R. Murrow al periodismo distinguido, honores de la Asociación de Corresponsales de Radio y Televisión y el premio David Kaplan 2017 del Club de Prensa de Ultramar.

Este año recibirá el premio Ted Sorensen de Network 20/20 en reconocimiento por “elaborar hábilmente el primer borrador de la historia y proporcionar una visión original de las personas y los acontecimientos de nuestro tiempo”.

En 2016 recibió el prestigioso Premio a la Excelencia en el Reportaje Internacional del Centro Internacional de Periodistas por sus extraordinarios reportajes de guerra en lugares como Iraq y Siria.

Una larga trayectoria como corresponsal en el extranjero para medios estadounidenses

Clarissa Ward se incorporó a CNN en 2015 procedente de CBS News, donde ejerció de corresponsal en el extranjero durante cuatro años y colaboró regularmente en ’60 Minutes’.

En una misión encubierta en Siria en 2014, entrevistó a dos combatientes occidentales que se unieron a la yihad. Uno era un joven somalí-estadounidense del Medio Oeste. Esto convirtió a Ward en la única periodista occidental que ha entrevistado a un combatiente yihadista estadounidense dentro de Siria desde el inicio de la guerra civil.

Mientras estuvo en CBS, Ward entrevistó a líderes mundiales como entonces la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en 2012, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en 2013, cuestionando a ambos sobre la brutal represión del presidente sirio Bashar al-Assad dentro de Siria.

Antes de incorporarse a CBS, Ward pasó dos años en Moscú y otros dos en Beijing como corresponsal para ABC News. Cubrió el terremoto y el tsunami de 2011 en Japón y la crisis mundial de 2008.

Previo a trabajar en ABC News, Ward estuvo en Oriente Medio como corresponsal de Fox News Channel, donde cubrió la ejecución de Saddam Hussein y otras historias clave.

Su carrera comenzó en 2002 como becaria en la oficina de CNN en Moscú. Desde entonces ha trabajado en Bagdad, Beijing, Beirut, Moscú, Nueva York y Londres.

Clarissa Ward habla con fluidez francés e italiano; habla ruso, árabe y español a nivel conversacional y mandarín básico. Se graduó con distinciones en la Universidad de Yale, y en 2013 recibió el título de doctora Honoris Causa por el Middlebury College de Vermont.

Puedes seguirla en Twitter, Facebook e Instagram.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.