“Estaba a 50 pasos de la explosión”: Testigo describe la matanza del ataque cerca del aeropuerto de Kabul

(CNN) — Los afganos que evitaron por poco el ataque terrorista en las afueras del aeropuerto de Kabul el jueves han descrito escenas horribles y montones de cadáveres en el lugar de la explosión.

Muhammad, quien dijo que ayudó a las fuerzas estadounidenses y trabajó con la OTAN en Afganistán, estaba en el aeropuerto con su familia el jueves, tratando de hablar con las tropas estadounidenses y encontrar un vuelo fuera del país.

“Estaba parado a solo 50 pasos de la explosión que ocurrió ayer con mi familia”, le dijo a CNN. “No puedo describirte la situación… fue como una escena de una película que vi en realidad”.

Afganistán, minuto a minuto: al menos 13 militares de EE.UU. muertos en Kabul; Biden lanza advertencia a los responsables

“Había un río de sangre… si querías dar algunos pasos, primero debías verificar si había algún cadáver debajo de tus pies para moverte”, relató. Muhammad no proporcionó su apellido por razones de seguridad.

“Cubrí los ojos de mis hijas para que no vieran la situación, porque era una situación muy fea. Después de eso, saqué a mi familia y me fui a casa”.

Parientes colocan en un automóvil el ataúd de una víctima de las bombas suicidas del 26 de agosto fuera del aeropuerto de Kabul. Los ataques se dirigieron a multitudes que intentaban huir de Afganistán tras la toma de posesión de los talibanes. (Foto de AAMIR QURESHI / AFP a través de Getty Images)

El ataque, reclamado por el grupo terrorista ISIS-K, mató a más de 170 personas. Trece soldados estadounidenses también perdieron la vida en el atentado.

Muhammad dijo que los talibanes le enviaron múltiples mensajes amenazantes, advirtiéndole que lo matarían si no trabajaba con ellos.

Pero a pesar de la atrocidad, dijo que regresaría al aeropuerto de Kabul con su familia el viernes, como lo ha hecho durante toda la semana. “Trato de ir a las puertas del aeropuerto para hablar (con tropas extranjeras) y mostrar mi identificación y documentos para decir que he trabajado con ellos, pero no he tenido éxito”.

La entrada principal al aeropuerto

El ataque mortal ocurrió en la puerta de la abadía del aeropuerto, que recientemente se ha convertido en el principal punto de entrada y la seguridad primaria ha sido proporcionada por los marines estadounidenses. El área alrededor de esa puerta se había utilizado para albergar a refugiados después de que pasaran por los puestos de control de los talibanes fuera del aeropuerto y antes de que se les permitiera ir al aeropuerto.

Miles de afganos se habían reunido en las puertas del aeropuerto en los últimos días con la esperanza de ser evacuados. Imágenes publicadas en redes sociales el jueves después de la explosión muestran caóticas escenas de multitudes que intentan ayudar a los heridos en medio de los cuerpos que yacen en el suelo. Otras imágenes muestran a personas ensangrentadas siendo transportadas fuera de la escena en carretillas.

Otros testigos describieron una matanza y una tragedia similar. “Fue como si alguien tirara del suelo debajo de mis pies; por un momento pensé que mis tímpanos estaban destrozados y perdí el sentido del oído”, dijo a Reuters un exempleado de un grupo de desarrollo internacional que cuenta con una visa especial de inmigrante de Estados Unidos.

La gente se reúne para encontrar a sus familiares desaparecidos el viernes.

“Vi cuerpos y partes de cuerpos volando en el aire como un tornado llevando bolsas de plástico… al aire. Vi cuerpos, partes de cuerpos, ancianos y hombres heridos, mujeres y niños dispersos en el lugar de la explosión”, comentó el hombre.

“No es posible ver el fin del mundo en esta vida, pero hoy vi el fin del mundo, lo presencié con mis propios ojos”.

¿Qué es ISIS-K? Lo que sabemos del grupo terrorista afiliado a ISIS

ISIS en Khorasan, conocido como ISIS-K, se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero no proporcionó pruebas para respaldar la afirmación.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el grupo probablemente estaba detrás del ataque, y el presidente Joe Biden anunció el jueves que ordenó a los comandantes militares estadounidenses “desarrollar planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones de ISIS-K”.

“Los perseguiremos y los haremos pagar”, dijo Biden.

En días anteriores, el presidente había citado el riesgo de un ataque terrorista entre las razones para sacar a las tropas estadounidenses del país antes del 31 de agosto. La embajada de Estados Unidos en Kabul advirtió a los ciudadanos estadounidenses que evitaran el aeropuerto. Los funcionarios del Pentágono dijeron que recibían informes de amenazas creíbles al esfuerzo de evacuación en Afganistán y están vigilando esas amenazas “virtualmente, en tiempo real”.

Estados Unidos sigue adelante con la evacuación de Afganistán tras el mortal ataque al aeropuerto de Kabul

“Todavía creemos que hay amenazas creíbles. De hecho, yo diría amenazas específicas y creíbles, y queremos asegurarnos de estar preparados para ellas”, dijo el viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Pentágono: Pese a ataques continuamos con la evacuación 2:05

Pallabi Munsi contribuyó a este reporte.

