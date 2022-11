Estos son los nominados a mejores videojuegos del año en The Game Awards 2022: lista completa por categorías

Sergio Gomez

(CNN Español) — The Game Awards son los premios que galardonan a los mejores videojuegos del año y la organización anunció anunció este 14 de noviembre todos los videojuegos nominados a las distintas categorías de la edición 2022. God of War Ragnarok, Elden Ring y Horizon Forbidden West son los dos títulos que lideran las nominaciones de esta edición con 10, 7 y 7 nominaciones respectivamente, estando los tres títulos también entre los seis finalistas al premio absoluto del juego del año (Game of the Year o GOTY por sus siglas en inglés).

Las nominaciones han sido elegidas por un jurado conformado por más de 100 medios de comunicación e influencers de todo el mundo.

La ceremonia en la que se anunciarán los ganadores tendrá lugar el 8 de diciembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos a las 7.30 p.m. hora del este. Ya se puede votar a los ganadores a través de la página web oficial de The Game Awards. Durante el evento, ya es común no solo conocer a los ganadores de los diferentes premios si no ver también los anuncios de lanzamientos mundiales de nuevos videojuegos.

Estos premios han conseguido convertirse en la referencia de la industria del videojuego, algo así como lo que son los Oscar para el cine o los Grammy para la música.

Todos los nominados a The Game Awards 2022: juegos, empresas y personas

Juego del año

A Plague Tale: Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray Xenoblade Chronicles 3

Mejor dirección

Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality Stray

Mejor narrativa

A Plague Tale Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality

Mejor dirección de arte

Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Scorn Stray

Mejor banda sonora y música

A Plague Tale: Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Metal: Hellsinger Xenoblade Chronicles 3

Mejor diseño de sonido

Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring God of War Ragnarok Metal Hellsinger Xenoblade Chronicles 3

Mejor actuación

Ashly Burch – Aloy en Horizon Forbidden West Charlotte McBurney – Amicia en A Plague Tale Requiem Christopher Judge – Kratos en God of War Ragnarok Manon Gage – Marissa Marcel en Immortality Sunny Suljic – Atreus en God of War Ragnarok

Games for impact o juegos con mayor impacto social

A Memoir Blue As Dusk Falls Citizen Sleeper Endling – Extinction is Forever Hindsight I Was a Teenage Exocolonist

Mejor juego en curso o servicio

Apex Legends Destiny 2 (The Witch Queen) Final Fantasy XIV (Endwalkers) Fortnite Genshin Impact

Mejor juego indie

Cult of the Lamb Neon White Sifu Stray TUNIC

Mejor juego para móviles

Apex Legends Diablo Immortal Genshin Impact Marvel Snap Tower of Fantasy

Mejor apoyo de la comunidad

Innovación en accesibilidad As Dusk Falls God of War Ragnarok Return to Monkey Island The Last of Us Part I The Quarry

Mejor juego de VR o Realidad Aumentada

After The Fall Among Us VR Bonelab Moss: Book 2 Red Matter 2a

Mejor juego de acción

Bayonetta 3 Call of Duty: Modern Warfare 2 Neon White Sifu TMNT: Shredder’s Revenge

Mejor juego de acción y aventura

A Plague Tale: Requiem God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray TUNIC

Mejor juego de rol

Elden Ring Live a Live Pokemon Legends: Arceus Triangle Strategy Xenoblade Chronicles 3

Mejor juego de lucha

DNF Duel Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R King of Fighter XV MultiVersus Sifu

Mejor juego familiar

Kirby and The Forgotten Land Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mario + Rabbids Spark of Hope Nintendo Switch Sports Splatoon 3

Mejor juego de simulación / estrategia

Dune: Spice Wars Mario + Rabbids Spark of Hope Total War Warhammer III Two Point Campus Victoria 3

Mejor juego de deportes /carreras

F1 2022 FIFA 23 NBA 2K23 Gran Turismo 7 OlliOlli World

Mejor juego multijugador

Call of Duty: Modern Warfare 2 MultiVersus Overwatch 2 Splatoon 3 TMNT: Shredder’s Revenge

Creador de contenido del año

Karl Jacobs Ludwig Nibellion Nobru QTCinderella

Mejor debut indie

Neon White Norco Stray Tunic Vampire Survivors

Mejor adaptación de un videojuego

Arcane: League of Legends Cyberpunk: Edgerunners The Cuphead Show! Sonic the Hedgehog 2 Uncharted

Juego más esperado

Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Starfield The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom

Mejor juego de eSports

Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 League of Legends Rocket League Valorant

Mejor atleta de eSports

Jeong “Chovy” Ji-Hoon – Gen.G, League of Legends Lee “Faker” Sang-Hyeok – T1, League of Legends Finn “Karrigan” Andersen – Faze Clan, CS:GO Oleksandr “S1mple” Kostyliev – Natus Vincere, CS:GO Jacob “YAY” Whiteaker – Cloud9, Valorant

Mejor equipo de eSports

Darkzero eSports – Apex Legends Faze Clan – CS:GO GEN.G – League of Legends LA Thieves – Call of Duty Loud – Valorant

Mejor entrenador de eSports

Andrii “B1ad3” Horodenskyi – Natus Vincere, CS:GO Matheus “Bzka” Tarasconi – Loud, Valorant Erik “Doombros” Sandgreen – FPX, Valorant Robert “Robban” Dahlström – Faze Clan, CS:GO Go “Score” Dong-Bin – Gen.G, League of Legends

Mejor evento de eSports

EVO 2022 2022 League of Legends World Championship PGL Major Antiwerp 2022 The 2022 Mid-Season Invitational Valorant Champions 2022

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.