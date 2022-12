Los mejores memes de la eliminación de México por el desempate: el Canelo es protagonista

(CNN Español) — México ganó el último partido de la fase de grupos, pero no le alcanzó. Tenía que golear a Arabia Saudita, pero no lo hizo. Tenía que esperar que Argentina goleara a Polonia, pero no ocurrió. México es un “pero” perpetuo en Mundiales.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.