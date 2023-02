SAG Awards 2023: Consulta la lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores

“Everything Everywhere All at Once” *GANADOR

Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” *GANADORA

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once” *GANADOR

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” *GANADORA

La velada tuvo algunos momentos destacados, incluido el impulso continuo de la exitosa película “Everything Everywhere All at Once”, con las estrellas de la película Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan ganando premios de actuación en sus respectivas categorías. Yeoh y Quan hicieron historia este domingo con sus victorias.

