Lo que hay que saber sobre la imputación de Trump en vísperas de su comparecencia judicial

The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal son algunos de los medios que presentaron la solicitud.

“Obviamente, esto es diferente. Nunca había ocurrido antes. Nunca antes había tenido al Servicio Secreto involucrado en una comparecencia en el número 100 de la calle Centre”, dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, en el programa “State of the Union” de CNN el domingo. “Todo lo del martes está todavía muy en el aire, aparte del hecho de que diremos muy alto y con orgullo que no somos culpables”.

