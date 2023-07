¿Por qué celebra Francia su Día Nacional el 14 de julio? ¿Qué fue la Toma de la Bastilla?

Por decirlo suavemente, el rey Luis XVI y María Antonieta no eran queridos por el pueblo francés. De hecho, su reinado terminó con su decapitación en la guillotina (y no serían los únicos). Pero las preocupaciones que impulsaron una revolución total fueron mucho más allá de estos dos líderes inadecuados. (Aunque, ciertamente, no ayudaron).

