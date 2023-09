El “efecto Mandela” describe los recuerdos falsos que muchos de nosotros compartimos. Pero ¿por qué los científicos no pueden explicarlo?

“Hace varios años analizamos si la gente podía distinguir entre recuerdos genuinos e imaginados”, dijo Dagnall. “Si le preguntas a la gente sobre un desastre aéreo, por ejemplo, cuando recuerden los acontecimientos, no recordarán simplemente lo que vieron en las noticias. También recordarían información adicional, porque no son capaces de discriminar entre lo que han visto (su memoria real) y lo que han imaginado. Si piensas en un accidente aéreo, puedes imaginar muchas cosas asociadas porque las has visto en películas, en la televisión o en las noticias”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.