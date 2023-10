¿Qué es Hamas y qué relación tiene con Israel y Gaza?

1 de 12 | Una imagen muestra los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, controlada por el movimiento islamista palestino Hamas, el 10 de mayo de 2021. Israel lanzó ataques aéreos mortales sobre Gaza en respuesta al disparo de cohetes del movimiento islamista Hamas. Esto, en medio de una espiral de violencia tras los disturbios en el recinto de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. (Foto de MAHMUD HAMS / AFP a través de Getty Images) 2 de 12 | Palestinos chocan con las fuerzas de seguridad israelíes en el complejo de la mezquita al-Aqsa de Jerusalén el 10 de mayo de 2021. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP a través de Getty Images) 3 de 12 | Fuerzas de seguridad israelíes disparan botes de gas lacrimógeno contra palestinos que arrojan piedras tras una protesta en Belén, en la ocupada Cisjordania, el 10 de mayo de 2021. (Foto de HAZEM BADER / AFP vía Getty Images) 4 de 12 | Hamás, el grupo militante palestino que controla Gaza, se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento inicial de cohetes contra Jerusalén, que ocurrió pocas horas después de que exigiera que la policía israelí se retirara del complejo de la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, donde cientos de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. La mezquita es considerada uno de los lugares más sagrados de la ciudad.(Foto de AHMAD GHARABLI / AFP a través de Getty Images) 5 de 12 | El sistema de defensa aérea Iron Dome de Israel intercepta cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, sobre la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, el 10 de mayo de 2021. (Foto de JACK GUEZ / AFP a través de Getty Images) 6 de 12 | Jerusalén ha sido testigo de repetidos enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos en toda la ciudad desde hace varias semanas, con los palestinos acusando a los nacionalistas judíos de provocación y a la policía de tácticas de mano dura.(Foto de JAAFAR ASHTIYEH / AFP a través de Getty Images) 7 de 12 | Ondas de fuego de los ataques aéreos israelíes en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 11 de mayo de 2021. (Foto de SAID KHATIB / AFP a través de Getty Images) 8 de 12 | Miembros de la defensa civil palestina revisan los escombros de un edificio destruido por los ataques aéreos israelíes en Gaza el 11 de mayo de 2021.(Foto de MOHAMMED ABED / AFP a través de Getty Images) 9 de 12 | El Ministerio de Salud palestino dijo que veinte personas habían muerto, incluidos nueve niños, aunque no estaba claro de inmediato cuántas habían muerto como resultado de los ataques aéreos israelíes.(Foto de MOHAMMED ABED / AFP a través de Getty Images) 10 de 12 | Una declaración de Hamas decía: “Saludamos a los mártires palestinos que murieron el lunes por la noche en los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza”. (Foto de MAHMUD HAMS / AFP a través de Getty Images) 11 de 12 | Los llamados internacionales para frenar la violencia surgieron rápidamente después de los ataques aéreos. (Foto de MAHMUD HAMS / AFP a través de Getty Images) 12 de 12 | El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que los ataques con cohetes contra Israel “deben detenerse de inmediato” y pidió que “todas las partes” reduzcan la escalada. ( Foto de SAID KHATIB / AFP a través de Getty Images)

