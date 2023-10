Los precios de Disney suben de nuevo: ¿por qué?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Desde el estacionamiento por un día hasta la compra de pases anuales, los visitantes de Disneyland Resort en Anaheim, California, van a pagar más para disfrutar de la magia de Mickey Mouse. Otra vez.

Las últimas subidas se anunciaron e implementaron este miércoles 11 de octubre. Se cumple exactamente un año de la anterior subida de precios en los dos parques temáticos del complejo: el clásico Disneyland Park y el más reciente California Adventure Park.

El lado positivo de esta última ronda de aumentos: el costo de la entrada de un día para un solo parque, en lo que Disneyland llama los días de nivel 0 (que son los días con menor asistencia), no incrementó. Ese precio se mantiene en US$ 104. Pero muchos otros precios significativos sí aumentarán, incluyendo otros tipos de entradas de un día para un solo parque.

Este es un vistazo general a los aumentos y los motivos detrás.

¿Qué sube en Disneylandia?

Los precios en temporada baja solo aumentarán ligeramente, pero otros precios han experimentado subidas mayores. Crédito: Jeff Gritchen/MediaNews Group/Orange County Register/Getty Images

Como te dirá cualquier cliente habitual o novato de Disney, puede ser un verdadero laberinto navegar por todos los paquetes y opciones para una visita.

El precio final puede variar en función de muchos factores: el número de días que pases allí, el número de personas de tu grupo y sus edades, cuándo vayas, si compras opciones para saltarte las filas y si visitas varios parques, entre otras.

El desembolso final depende en gran medida del visitante, pero estos son algunos de los aumentos básicos:

Entradas de un día para un parque por persona: las entradas de nivel 0 siguen costando US$ 104. Si acudes al parque un día de nivel 1, el costo es de US$ 119, lo que supone un aumento de US$ 5 respecto al precio anterior.

En cuanto a los días más baratos de nivel 0, Disneylandia ofrece un número similar de días este invierno y principios de primavera en comparación con 2023. (Aún no se ha publicado el calendario completo de 2024).

Pases de varios días: estos no están en el sistema de niveles. Cuestan lo mismo si se reservan para épocas de gran afluencia (como la semana de Navidad) o de poca afluencia (mediados de septiembre o mediados de enero, por ejemplo). Este es el desglose:

Entrada de dos días: US$ 310 (antes US$ 285) Entrada de tres días: US$ 390 (antes US$ 360) Entrada de cuatro días: US$ 445 (antes US$ 395) Entrada de cinco días: US$ 480 (antes US$ 415)

Park Hoppers: te permiten ir y venir entre el clásico Disneyland y California Adventure por un precio extra en el mismo día. Y el precio del llamado “park hopping” sube, a menos que se trate de una entrada de un día. Ese precio se mantiene en US$ 65. He aquí el desglose de los demás precios:

Abono Park Hopper de dos días: US$ 65 (antes US$ 60) Abono Park Hopper de tres días: US$ 70 (antes US$ 60) Abono Park Hopper de cuatro días: US$ 70 (antes US$ 60) Abono Park Hopper de cinco días: US$ 75 (antes US$ 60)

Pases anuales: los pases llamados Magic Key Passes son especialmente populares entre los locales y aficionados, según Don Munsil, presidente de MouseSavers, una guía de descuentos y ofertas en los parques Disney y Universal. Los pases menos caros incluyen más fechas de prohibición de entrada, y los más caros ofrecen más opciones de fechas. Esos aumentos son:

Imagine Magic Key: US$ 499 (antes US$ 449) Enchant Magic Key: US$ 849 (antes US$ 699) Believe Magic Key: US$ 1.249 (antes US$ 1.099) Inspire Magic Key: US$ 1.649 (antes US$ 1.599)

Otros aumentos: Disney Genie+ es la función del parque para saltarse las filas en las atracciones más populares. Si lo compras antes de llegar, te costará US$ 30 en lugar de los US$ 25 anteriores. PuedeS comprar Genie+ después de llegar, pero el precio puede ser aún mayor dependiendo de las filas.

Por último, también sube el precio del estacionamiento. El estacionamiento estándar cuesta ahora US$ 35 (antes US$ 30) y el estacionamiento preferente US$ 55 (antes US$ 50).

¿Por qué otra subida de precios?

El rápido aumento de los precios es una dura realidad hoy en día; por ejemplo, la inflación al por mayor en Estados Unidos se disparó en septiembre. Muy pocas cosas parecen estar fuera del alcance de la inflación, incluidos los viajes y los destinos de ocio.

“Añadimos constantemente atracciones y entretenimiento nuevos e innovadores a nuestros parques y, con nuestra amplia gama de opciones de precios, el valor de una visita a un parque temático se refleja en las experiencias únicas que solo Disney puede ofrecer”, declaró Jessica Good, portavoz de Disney.

Munsil, un veterano observador de Disney, dijo que estos aumentos de precios en Disneylandia apuntan a un patrón de tratar de gestionar las multitudes del parque, alejando a los visitantes de las fechas de alta asistencia y dirigiéndolos hacia días en los que las multitudes suelen ser menores.

“El mensaje general de los últimos años es que Disney está tratando de optimizar la asistencia a los parques para ofrecer una mejor experiencia a las personas que pagan el precio completo de la entrada y maximizar los ingresos”, dijo Munsil a CNN Travel.

Señaló que cuesta casi lo mismo gestionar Disneylandia en un día de baja asistencia que en uno de alta. Igualar los picos y los valles es bueno para los resultados: “es el santo grial para las empresas de parques temáticos”.

Por eso no se está viendo un aumento de precio para una entrada de nivel 0, pero sí precios más altos para otras opciones, dijo Munsil. “Les encantaría tener más gente en temporada baja y no necesitan más en temporada alta… Yo esperaría más de esto en el futuro”.

¿Y qué puede haber más adelante en cuanto a precios y opciones?

“Hay que tener en cuenta que Disneyland aún no ha optado por hacer que los precios de las entradas multidía varíen en función de las fechas cubiertas. Es una medida obvia que espero que acaben tomando”, afirma Munsil.

Precios históricos en Disneyland

Los precios han aumentado considerablemente a lo largo de las décadas transcurridas desde la apertura de Disneyland. Cortesía de Disneyland Resort

Disneyland fue el primer parque temático de la marca Disney cuando abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Y el precio de la entrada el día de la inauguración por aquel entonces podría hacer que alguien que estuviera intentando reunir casi US$ 200 para una fecha de gran demanda prefiriera intentar inventar una máquina del tiempo.

Munsil, que lleva un registro histórico de los precios de Disney, afirma que la entrada inicial al parque costaba US$ 1 para los adultos y US$ 0,5 para los niños. Según la Calculadora de Inflación de EE.UU., esa misma entrada debería costar ahora US$ 31. Está claro que la inflación de Disneyland ha superado la inflación general de los precios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas salvedades.

En primer lugar, la tecnología y las experiencias de las atracciones están muy por encima de lo que podía ofrecer la tecnología de la década de 1950.

Y por aquel entonces, con un dólar podías entrar en el parque. “Cada atracción tenía su propia entrada, que oscilaba entre US$ 0,25 y 0,35 para los adultos y entre US$ 0,10 y 0,25 para los niños”, explica Munsil. A mayores atracciones y mayores emociones, mayores precios.

Muy poco después, se introdujo una gama de precios y opciones en constante cambio, que sigue vigente hoy en día. En 1956, se introdujo un paquete combinado de entrada y 10 atracciones por US$ 3, con descuentos para los más jóvenes, los miembros de las fuerzas armadas e incluso el clero, explica Munsil.

No fue hasta principios de la década de 1980 cuando incluyeron las atracciones en el costo de la entrada. “En 1982, empezaron a ofrecer el precio ‘all you can ride’ a US$ 12”.

Incluso los precios de principios del siglo XXI pueden provocar nostalgia.

“En 2001, Disney’s California Adventure abrió sus puertas, añadiendo un segundo parque al complejo. El precio de una entrada de un día para cualquiera de los dos parques era de US$ 43”, explica Munsil. Por aquel entonces, Park Hopper no se ofrecía para entradas de un día.

Qué está pasando en Disney World en Florida

Los precios de los pases anuales están subiendo hasta un 10% en Walt Disney World en Florida. Crédito: Joseph Prezioso/Andadolu Agency/Getty Images

Disneyland no fue el único lugar que subió los precios el 11 de octubre. Walt Disney World Resort, en Florida, un complejo aún mayor con cuatro grandes parques temáticos, también subió algunos precios.

Los precios de los pases anuales aumentarán hasta un 10%, según Reuters. El Incredi-Pass, el más caro, cuesta ahora US$ 1.449, 50 más. Si le añadimos los impuestos, el precio asciende a casi US$ 1.500. Sin embargo, no hay días en los que no se pueda entrar y es posible ahorrar en restaurantes y productos.

Además, el estacionamiento estándar en Disney World pasa de US$ 25 a 30, junto con otros aumentos. Sin embargo, Disney World no aumentará los precios de los pases diarios.

Y hay otro aspecto positivo en el complejo de Florida: a partir del 9 de enero, se podrá aparcar a cualquier hora del día sin restricciones. Hasta entonces, las personas que hagan park hopping seguirán teniendo que esperar hasta las 02:00 p.m. para saltar de un parque temático a otro.

— Natasha Chen de CNN contribuyó con este reportaje.

