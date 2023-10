Opinión | “Oscuro, aterrador, claustrofóbico”: cómo es el interior de los túneles de Hamas

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de prácticas en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible “In the Room With Peter Bergen”, también en Apple y Spotify. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lee más opiniones en CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.