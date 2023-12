El creciente poder del voto hispano en Nevada podría ser una esperanza para el Partido Republicano

“Lo he visto. Pero también, cuando he llamado a las puertas y he hablado con los votantes latinos, han cambiado de opinión”, dijo Padilla. “Somos la mayor organización que va y llama a las puertas… Así que creo que tenemos una gran influencia en el intento de evitar que den la vuelta a ese escaño”.

