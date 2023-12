Crisis del mar Rojo: ¿quiénes son los hutíes y por qué atacan a los barcos?

En 2021, un barco llamado Ever Given encalló en el Canal de Suez, bloqueando la vital arteria comercial durante casi una semana (reteniendo hasta US$ 10.000 millones en carga cada día) y causando interrupciones en las cadenas de suministro globales que duraron mucho más.

