Una primera versión del Mickey Mouse de Disney será de dominio público desde el 1 de enero

Mickey no es el único personaje clásico que ha pasado al dominio público en los últimos años. El 1 de enero de 2022 también expiraron los derechos de autor del personaje original de Winnie the Pooh de A. A. Milne. Eso ha abierto la puerta a interpretaciones más creativas del osito de peluche antropomórfico, incluida la película de terror de 2023 “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.

