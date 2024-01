Desde prohibiciones de cuidados para afirmación de género hasta aumentos al salario mínimo, estas nuevas leyes entrarán en vigor el 1 de enero en EE.UU.

Con el aumento, Washington seguirá teniendo el salario mínimo más alto de todos los estados: US$ 16,28, frente a US$ 15,74. Mientras tanto, Hawái verá el mayor incremento en su salario mínimo: de US$ 12 a US$ 14.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.