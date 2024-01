15 años después del “milagro en el Hudson”, algunos luchan contra el trauma mientras otros aprendieron a volar

“Miré hacia atrás y vi a gente caminando sobre el agua”, dijo. “Realmente pensé que había muerto. Y sólo cuando empecé a nadar hacia atrás me di cuenta de que había gente en el ala y de que yo no estaba muerto”. El capitán pasó dos veces por cada fila del avión, comprobando si había pasajeros. “Estaba en tal estado de estrés que no confiaba ni en mis ojos ni en mis oídos”, dijo Sullenberger a CNN. El avión seguía inundándose de agua: una azafata gritó que tenían que salir del avión.

“El agua entró a toda velocidad”, dijo Collins. “Fue el momento que más miedo me dio. Pensé: ‘Señor, por favor, no dejes que me ahogue’. Hacía tanto frío”.

