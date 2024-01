Esto es lo que aprendimos (y lo que no aprendimos) sobre los documentos revelados de Jeffrey Epstein

El nombre de Clinton fue mencionado muchas veces en los documentos judiciales no sellados y en las declaraciones de varias personas que trabajaron para Epstein, incluidas acusaciones de que a Clinton “le gustan las jóvenes” y que el expresidente supuestamente presionó a Vanity Fair para que no escribiera sobre el financiero caído en desgracia. El exeditor de Vanity Fair, Graydon Carter, que supervisaba la revista en ese momento, dijo a CNN la semana pasada que la supuesta presión de Clinton “categóricamente no ocurrió”.

Sobre Trump, Giuffre dijo que “nunca vio ni fue testigo de la participación de Donald Trump en esos actos, pero ¿estaba él en la casa de Jeffrey Epstein? He oído que sí, pero no lo he visto personalmente, así que no lo sé”.

