OPINIÓN | ¿Pueden tantos problemas dañar la monarquía británica?

Las preguntas son muchas y periodistas amigos me comentaron, estando en Londres, que nunca ha habido un momento más incierto y peor en la familia real británica en los últimos años. Porque es una acumulación de problemas y hechos muy complejos, incluyendo la muerte de la muy querida reina Isabel. Y ahora lo de la foto de Kate, sobre la que la propia princesa de Gales ha pedido excusas tras haber usado herramientas digitales para retocarla. Lo que debía haber sido una cosa sin gran importancia ¡ha vuelto a desatar el gran escándalo y las preguntas sobre qué pasa con Kate y por qué no dicen la verdad! En fin, me da mucha pena ver como la monarquía inglesa, siempre tan correcta y reservada, está en medio de esta tormenta mediática. Y en medio de estos problemas de salud, el mundo quiere saber qué realmente está pasando.

Quizás el deseo de transparencia del propio rey estaba presente, pero fue una transparencia a medias. El rey agradeció los mensajes del pueblo sobre su salud y comenzó tratamiento de cáncer, pero no se ha dicho qué tipo de cáncer tiene. Si es algo menor, si es complicado, si es grave o no. Realmente no se sabe nada. Y sobre la princesa de Gales, el silencio es mucho mayor.

