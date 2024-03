Los factores clave que contribuyeron al derrumbe del puente de Baltimore

Mobasher tampoco quiso especular sobre si los pilotes no pudieron protegerse del choque porque estaban parcialmente sumergidos. “Bajo el agua ocurren cosas que no podemos ver y que no podemos valorar para evaluar la eficacia de esos pilotes”.

Pero momentos antes del impacto, a la 1:28 a.m. ET, el Dali al parecer perdió la propulsión y echó el ancla, según un comunicado de la Autoridad Marítima Portuaria de Singapur, citando un informe de la empresa gestora del buque, Synergy Marine Pte Ltd.

