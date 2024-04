Cómo llegamos hasta aquí: cronología del caso de pagos por silencio de Donald Trump y Stormy Daniels

urielblanco

(CNN) — El primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos comenzará el lunes 15 de abril con la selección del jurado en Nueva York, donde el expresidente Donald Trump se enfrentará a los cargos del fiscal del distrito de Manhattan relacionados con un supuesto pago para comprar el silencio de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en 2016.

Este es el primero de cuatro casos penales que se espera que vayan a juicio para Trump, quien también es el posible candidato presidencial del Partido Republicano en 2024. CNN compiló una cronología de los eventos clave que condujeron al histórico juicio.

Así es como llegamos hasta aquí:

Cronología del caso de Trump de supuesto pago para comprar el silencio

(Ilustración fotográfica de Alberto Mier/CNN/Getty Images)

AGOSTO DE 2015

El expresidente Donald Trump se reúne con David Pecker, entonces CEO de American Media Inc. (AMI), en la Torre Trump, dicen los fiscales, donde Pecker se compromete a ser los “ojos y oídos” para la campaña de Trump y señalar cualquier historia negativa al entonces abogado de Trump, Michael Cohen.

SEPTIEMBRE DE 2016

Donald Trump discute un pago de US$ 150.000 por silencio que se entiende era para la exmodelo de Playboy Karen McDougal con Michael Cohen, quien graba en secreto la conversación. McDougal alegó que tuvo una relación extramatrimonial con Trump a partir de 2006, lo que él negó. “¿Cuánto tenemos que pagar por esto? Ciento cincuenta”, se escucha decir a Trump en la grabación.

7 DE OCTUBRE DE 2016

El Washington Post publica un video de “Access Hollywood” de 2005 en el que Donald Trump utiliza un lenguaje vulgar para describir su acercamiento sexual a las mujeres con el entonces presentador del programa Billy Bush. Las repercusiones del video de “Access Hollywood” impulsan al círculo íntimo de Trump a hacer control de daños de cualquier otra prensa potencialmente negativa como una supuesta historia de amorío de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, según los fiscales.

En este video de 2005, Trump se prepara para una aparición en “Days of Our Lives” con el presentador de “Access Hollywood” Billy Bush y la actriz Arianne Zucker. (Del Washington Post)

27 DE OCTUBRE DE 2016

Según los fiscales, Michael Cohen paga US$ 130.000 a la defensa de Stormy Daniels a través de una empresa fantasma a cambio de su silencio sobre una aventura que supuestamente tuvo con Donald Trump en 2006. Esta suma de US$ 130.000 es independiente de los US$ 150.000 pagados a Karen McDougal. Trump negó públicamente haber tenido una aventura y negó haber efectuado los pagos. Los fiscales dicen que Daniels primero llevó su historia a AMI, cuyos ejecutivos llevaron la historia a Cohen en nombre de Trump. Según los fiscales, Trump ordenó a Cohen que retrasara el pago todo lo posible, diciéndole que si retrasaban el pago hasta después de las elecciones podrían evitar pagarlo del todo.

Trump con Stephanie Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels, en una foto de 2006 subida a su cuenta de Myspace.com. (De Stormy Daniels/MySpace)

8 DE NOVIEMBRE DE 2016

Donald Trump se asegura la victoria en las elecciones para convertirse en el 45º presidente de Estados Unidos.

Trump camina hacia el podio para hablar en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington el jueves 9 de febrero de 2017. (Pablo Martínez Monsivais/AP)

FEBRERO DE 2017

Los fiscales dicen que Michael Cohen se reúne con Donald Trump en la Oficina Oval para confirmar cómo sería reembolsado por el pago de dinero por silencio que Cohen adelantó por Trump a Stormy Daniels. Un mes antes, Cohen trazó el plan de reembolso con el entonces director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quien memorizó los cálculos en notas manuscritas en el extracto bancario de Cohen, según los documentos judiciales. De acuerdo con el plan, Cohen enviaría una serie de facturas falsas solicitando el pago de servicios legales que realizó en virtud de un acuerdo de retención y recibiría cheques mensuales por US$ 35.000 por un total de U$ 420.000 para cubrir el pago a Daniels, sus impuestos y una bonificación, alegaron los fiscales. Los fiscales también alegan que nunca hubo un acuerdo de retención.

Michael Cohen, el abogado y mediador de Trump desde hace mucho tiempo, sale de un tribunal federal en Manhattan el 21 de agosto de 2018. (Andres Kudacki/The New York Times/Redux)

ENERO DE 2018

The Wall Street Journal publica la noticia sobre el supuesto pago para comprar el silencio que Michael Cohen hizo a Stormy Daniels en 2016.

ABRIL DE 2018

El 5 de abril de 2018, Trump responde “no” cuando un reportero le pregunta en el Air Force One si tenía conocimiento del supuesto pago para comprar silencio de Michael Cohen a Stormy Daniels. El reportero continúa: “Entonces, ¿por qué, por qué Michael Cohen hace esto, si no había verdad en sus alegaciones?”. Trump responde: “Tendrás que preguntarle a Michael Cohen. Michael es mi abogado y tendrás que preguntarle a Michael”. Funcionarios del Departamento de Justicia confirman más tarde que investigan a Cohen días después de que el FBI allanara su casa y su oficina. Trump anima a su antiguo mediador a no delatarlo en publicaciones en redes sociales mientras la investigación sobre Cohen se intensifica.

MAYO DE 2018

Trump ofrece una explicación sobre las transacciones en torno al supuesto pago para comprar el silencio. Se espera que los fiscales presenten los tuits como prueba en el juicio, aunque Trump ha luchado para evitar que su jurado vea estas y otras publicaciones que escribió cuando era presidente.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

…very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

…despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

21 DE AGOSTO DE 2018

Michael Cohen se declara culpable en un tribunal federal de Manhattan de dos cargos por hacer contribuciones ilegales a la campaña electoral, violando las leyes federales de financiación de campañas, entre otros delitos. Cohen implica directamente a Donald Trump en el esquema que admite que orquestó para pagar a Stormy Daniels en nombre de Trump. También dice que el esquema fue “con el propósito principal de influir en las elecciones”. Cohen fue condenado a tres años de prisión, que cumplió tras las rejas y bajo arresto domiciliario. La declaración de Cohen lleva a la Fiscalía de Manhattan a iniciar una investigación en torno a los supuestos pagos para comprar el silencio.

JULIO DE 2019

Los fiscales federales de Manhattan ponen fin a su investigación sobre el papel de los funcionarios de la Organización Trump en la trama del supuesto pago por silencio, declinando acusar a cualquier otro actor aparte de Michael Cohen. Un juez desvela los registros del FBI relacionados con la investigación que revelan que personas cercanas a Trump como Hope Hicks estuvieron en una llamada con Cohen y Donald Trump en octubre de 2016 tras la publicación del video de “Access Hollywood” aparentemente relacionado con Stormy Daniels, según los documentos.

AGOSTO DE 2019

La Fiscalía de Manhattan cita a la Organización Trump y a AMI en relación con su investigación sobre el supuesto pago para comprar el silencio.

1 DE ENERO DE 2022

El entonces fiscal de distrito de Manhattan Cy Vance Jr. declina solicitar el voto de un jurado investigador sobre cualquier cargo contra Donald Trump antes de dejar el cargo. El recién elegido fiscal de distrito Alvin Bragg asume el puesto después de postularse en una campaña en la que prometía centrarse en las investigaciones sobre Trump. Un mes después, dos fiscales de Manhattan que dirigen la investigación sobre el expresidente dimiten después de que Bragg se niegue a permitirles proceder a buscar cargos contra Trump.

Los fiscales Joshua Steinglass y Susan Hoffinger escuchan mientras el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg da un breve comentario después de la conclusión del juicio por fraude fiscal de la Organización Trump en la Corte Suprema de Nueva York el 6 de diciembre de 2022, en la ciudad de Nueva York. (Michael M. Santiago/Getty Images)

5 DE DICIEMBRE DE 2022

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anuncia que Matthew Colangelo -que anteriormente trabajó en la investigación de fraude civil de la fiscal general del estado sobre las finanzas de la Organización Trump- se unirá a la oficina del fiscal para cubrir las “investigaciones de cuello blanco más sensibles y de alto perfil” de la oficina, incluidas las investigaciones en curso sobre Trump y sus finanzas.

23 DE ENERO DE 2023

Alvin Bragg convoca un jurado investigador para juzgar el caso del supuesto pago para comprar silencio contra Donald Trump. Durante los tres meses siguientes declaran ante el jurado investigador los principales implicados en la trama, como el CEO de AMI, David Pecker, Michael Cohen y las exasesoras de la Casa Blanca de Trump Hope Hicks y Kellyanne Conway.

30 DE MARZO DE 2023

Un jurado investigador de Manhattan acusa a Donald Trump, lo que le convierte en el primer presidente o expresidente de EE.UU. acusado penalmente en la historia del país. La acusación permanece sellada hasta la comparecencia de Trump.

Trump se sienta en la mesa con su equipo de defensa en un tribunal de Manhattan durante su comparecencia el 4 de abril de 2023, en Nueva York. (Seth Wenig/Pool/Getty Images)

4 DE ABRIL DE 2023

Donald Trump se entrega en un tribunal penal del estado de Nueva York en Manhattan y se declara inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en una histórica audiencia de lectura de cargos.

15 DE MARZO DE 2024

El juez Juan Merchan acuerda retrasar el juicio penal de Donald Trump en Nueva York, que debía comenzar el 25 de marzo, después de que los fiscales federales entregaran más de 100.000 registros a las partes en respuesta a la citación de Trump.

25 DE MARZO DE 2024

El juez Merchan dictamina que el juicio comenzará ahora el 15 de abril con la selección del jurado. Merchan también desestima los señalamientos de Donald Trump que acusaban a la Fiscalía de Manhattan de mala conducta fiscal relacionada con el tramo de documentos entregado a última hora por los fiscales federales.

Una imagen general muestra la sala del juez Juan Manuel Merchan en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, el 12 de marzo de 2024. (Angela Weiss/AFP/Getty Images/Archivo)

Fuentes: Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, con información de CNN

