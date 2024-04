¿Qué propone cambiar la nueva reforma pensional de Petro en Colombia?

Este pilar está pensado para entregar un “beneficio económico”, según el proyecto de ley, a quienes a los 65 años no hayan cumplido los requisitos para una pensión vitalicia. Actualmente algunas personas cotizan en fondos privados un “ahorro” que no les es suficiente para pensionarse, de manera que los fondos privados devuelven un “bono pensional” que no representa una cuota vitalicia y los ahorros de toda la vida se gastan en otros rubros, pero la persona no queda protegida en su vejez. Esto pasa a ser obligatorio.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.