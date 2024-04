Congreso de México aprueba controversiales reformas a leyes de Amparo y Amnistía

“Nos dicen que lo que está a discusión no es más que la intención de dejar impunes a grandes criminales como aquellos que desaparecieron a nuestros 43 estudiantes normalistas. Mienten de nuevo, los partidos del pacto de silencio no quieren que se apruebe la amnistía a cambio de la verdad porque saben y prefieren que los militares hoy enjuiciados salgan en unos cuantos años por motivos procesales, pero que no confiesen”, señaló Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena y sobreviviente del caso Ayotzinapa.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.