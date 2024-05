López Obrador no cumplió su promesa de pacificar el país, dicen expertos en México Opina

La investigadora Daira Arana opinó que este sexenio en particular no tuvo una política en materia de seguridad: “Tuvo un panfleto, tuvo un slogan, tuvo cosas mediáticas, una narrativa mediática muy contundente”, pero advirtió que los números oficiales no dan para hablar de resultados positivos.

