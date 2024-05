Conclusiones del día 16 del juicio penal contra Donald Trump: primer día de testimonio de Michael Cohen

A continuación, se mostró al jurado el extracto bancario de First Republic de Cohen, que mostraba el pago del acuerdo de US$ 130.000 y la letra de Weisselberg detallando cómo Cohen debía ser reembolsado por US$ 420.000.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.