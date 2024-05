La reina Camila no sumará pieles nuevas a su guardarropa

La noticia de la decisión tomada por la reina Isabel II fue divulgada por su asistente principal, Angela Kelly. En su libro “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, Kelly escribió: “Si Su Majestad debe asistir a un compromiso en un clima particularmente frío, a partir de 2019 se utilizarán pieles sintéticas para garantizar que ella se mantenga caliente”.

La carta enviada a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), a la que CNN tuvo acceso, decía que: “Su Majestad no adquirirá ninguna prenda de piel nueva”. Sin embargo, no está claro cuál es la posición de la Reina con respecto a los artículos de piel en su guardarropa actual.

