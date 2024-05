Voto nulo en México: ¿qué es y a quién beneficia?

“Hay gente que genuinamente está decidiendo anular su voto, está ejerciendo su derecho al voto, porque creen en el sistema electoral y creen en la democracia, pero decide anular su voto y esa es una decisión muy personal (…) Nos hemos dedicado a pensar: ‘Como los votos nulos no son válidos, no sirven para nada’, porque no existe forma de saber si existe una protesta o un posicionamiento detrás”, añade Flores Ivich, de la Flacso.

“Es una expresión del ciudadano en la que dice: ‘No es que no me interese la elección, pero no logro que los candidatos conecten conmigo. No tengo una opción de preferencia, ninguno de los candidatos me convence, pero quiero hacer valer mi voto’”, asegura Rodrigo de León González, director del área de Entorno Político y Social del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) de la Universidad Panamericana (UP).

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.