Las propuestas de los candidatos presidenciales de México para el sistema de pensiones

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y especialista en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, explica que estas propuestas no implican revertir las de 1997 y 2007, “porque no estamos regresando al esquema anterior. Quisieron utilizar este discurso, pero en realidad la reforma es solamente para pocos trabajadores que no consigan esa tasa de reemplazo del 100% hasta 16.777 (pesos) (unos US$ 981)”.

Entonces, agrega el profesor de la UNAM, que “alguien que gana 30.000 pesos (US$ 1.754 mensuales), va a percibir 16.000 (US$ 935), así que ya no fue 100% de lo que percibía como trabajador activo. Ahí hay una imprecisión, una inexactitud entre lo que se dice y el contenido real de la reforma”.

