Resultados de las Elecciones Europeas: así quedaría el Parlamento por grupos

Partido Popular Europeo (PPE): 184 Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D): 139 Renew Europe: 80 Conservadores y Reformistas Europeos (CRE): 73 Identidad y Democracia (ID): 58 Verdes/ Alianza Libre Europea (Verdes/ALE): 52 Izquierda en el Parlamento Europeo (The Left): 36 No inscritos (NI): 45 Otros (Nuevos diputados que no pertenecen a un grupo político del Parlamento saliente): 53

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.