Así es la selección de México para la Copa América: convocados, mejores jugadores, formación y trayectoria

El delantero del Feyenoord no pudo repetir el campeonato de la temporada 2022/2023; no obstante, tuvo un año 2023/2024 destacado con 26 goles y ocho asistencias. Pese a no ser campeón de liga esta temporada, sí consiguió la Copa de los Países Bajos.

