Los líderes del G7 se reúnen en Italia, escapando del peligro político en casa

“Este no es un G7 normal”, dijo Josh Lipsky, director senior del Centro de GeoEconomía del Atlantic Council, señalando la serie de próximas elecciones y el grupo más amplio invitado a la cumbre de este año. “Se escucha mucho esto cuando se habla con funcionarios estadounidenses y europeos: si no podemos hacer esto ahora, ya sea en China o en los activos, es posible que no tengamos otra oportunidad. No sabemos cómo será el mundo dentro de tres, seis o nueve meses”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.