Este es el tono de llamada del iPhone que hace que muchos sientan vergüenza ajena

“Aún no he encontrado una alarma que me guste”, dice Moktan.

Moktan, de 26 años, admite que cree que el odio de los usuarios hacia la alarma puede deberse a que la gente acaba odiando cualquier cosa que les despierte. Una vez intentó poner como despertador “Just the Two of Us”, de Bill Withers y Grover Washington, Jr, antes de cambiarlo porque empezó a no gustarle la canción, dice.

Hay elementos musicales en “By the Seaside” que dificultan su escucha, dice Rodríguez. No hay una clave discernible. La canción no termina en un tiempo muerto, así que no hay sensación de resolución cuando hace una breve pausa antes de repetirse.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.