La anatomía de una extraña criatura marina no se parece a nada que se haya visto jamás, pero al darle la vuelta se produjo una revelación

Las fotos comentadas muestran la nueva organización revisada de la pikaia gracilens. Las abreviaturas del recuadro C indican características clave en el fósil visto en el recuadro B: tentáculos en la cabeza de la pikaia (Tc); inervación (In); cordón nervioso dorsal (Nc); posibles gónadas (?Go); y miosepta, o fascia conectiva (Ms). El dibujo del recuadro G identifica las características del fósil del recuadro F: apéndices anteriores (Aa); cavidad de la faringe (Ph); canal intestinal (Gu); y miómeros o segmentos musculares (My). Los especímenes fósiles proceden del Smithsonian National Museum of Natural History, excepto el fósil del recuadro I, del Royal Ontario Museum. (Crédito: Giovanni Mussini)

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.