Maduro “no puede ganar la elección” presidencial en Venezuela, dice el opositor Leopoldo López

López dijo que en Venezuela “no podemos hablar de unas elecciones libres y justas, porque no lo son”. Y agregó: “Inhabilitaron a nuestra candidata que ganó las primarias, los venezolanos que podían votar en el exterior no van a votar, han manipulado el registro electoral, hay total censura, hay opacidad con respecto al sistema electoral, no se han podido hacer las auditorías y te puedo dar una lista de 10 o 15 puntos más de por qué no es una elección ni libre ni justa”.

