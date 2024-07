El expresidente Alberto Fujimori “será candidato a la presidencia”, dice su hija Keiko Fujimori

“No se puede postular, aunque hubiese cumplido su condena. Ese impedimento es de naturaleza permanente, no importa si me rehabilité, no importa si me indultaron, importa que haya tenido una sentencia, una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada y por eso mismo él y no puede postular en ningún momento en el tiempo”.

Aníbal Quiroga explica que el impedimento de Fujimori para postular a la presidencia nace en el artículo 33 de la Constitución que señala que “los condenados, durante el tiempo de su condena no pueden participar en la campaña electoral (…) Un condenado carece de derecho no puede ser elegido ni es elegible, ni puede tener un cargo público. Lo que hay que entender es que el indulto no anula la condena, solo lo exonera del cumplimiento de la cárcel pero él sigue siendo un condenado”, dijo Quiroga.

