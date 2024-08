CNN verifica: La mentira de Trump de que Harris “de repente” abrazó una identidad negra

Se refirió erróneamente a Harris como la “zar fronteriza” del presidente Joe Biden. En realidad, la misión que Biden le encomendó en materia de inmigración, liderar un esfuerzo diplomático para abordar las “causas profundas” de la migración en tres países centroamericanos, era mucho más limitada. Afirmó falsamente que EE.UU. tiene su peor inflación en “más de 100 años”. Incluso en su pico del 9,1% durante la presidencia de Biden, la inflación estaba en su nivel más alto en 41 años, y desde entonces ha caído en picada hasta el 3%. Afirmó falsamente que estaba “protegido” por la Ley de Archivos Presidenciales por llevarse documentos oficiales después de su presidencia. En realidad, esa ley obliga a los presidentes a devolver todos los documentos al gobierno federal cuando dejan el cargo. Afirmó falsamente que “todo el mundo”, incluidos los demócratas, quería que se anulara el caso Roe contra Wade y que la cuestión de la política sobre el aborto se devolviera a los Estados. De hecho, las encuestas han mostrado sistemáticamente que aproximadamente dos tercios del público en general y un porcentaje aún mayor de demócratas querían que Roe se mantuviera. Repitió su afirmación, nunca demostrada, de que los países extranjeros abren sus prisiones para permitir que los delincuentes emigren a Estados Unidos. Afirmó falsamente que Haris “no aprobó” el examen de Derecho. Harris no aprobó en su primer intento, lo que es habitual en California, pero luego aprobó; fue admitida en el colegio de abogados de California en 1990, al año siguiente de licenciarse en Derecho. (Trump, aparentemente para responder a una objeción de alguien del público, reconoció un poco más tarde que Harris “tal vez” había aprobado). Afirmó falsamente que “nadie murió” el 6 de enero de 2021. Ese día murieron cuatro simpatizantes de Trump en el Capitolio, tres por emergencias médicas y una tras recibir un disparo de la policía cuando intentaba entrar en una zona reservada del edificio. (Trump mencionó el tiroteo justo antes de afirmar que no había muerto nadie.) Además, el agente de la Policía del Capitolio Brian Sicknick, que fue atacado con gas pimienta durante los disturbios, murió tras sufrir un derrame cerebral al día siguiente; el forense determinó que Sicknick había muerto por causas naturales, pero también dijo a The Washington Post que “todo lo ocurrido influyó en su estado”.

El padre de Harris es jamaicano y su difunta madre india. Trump afirmó: “La conozco desde hace mucho tiempo, indirectamente, no mucho directamente, y siempre fue de ascendencia india, y sólo hacía hincapié en su ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra”.

