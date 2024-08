¿Cómo apilaron los antiguos egipcios las pesadas piedras de la pirámide más antigua? Los científicos plantean una nueva teoría

Según Jeffreys, lo más probable es que el periodo más verde del Sáhara terminara a principios del tercer milenio a.C.. Las escasas precipitaciones no podrían llenar las estructuras en la medida necesaria para un ascensor hidráulico y, además, no podrían mantener el ritmo de pérdida de agua dentro de la piedra caliza de la estructura, añadió el Dr. Fabian Welc, director del Instituto de Arqueología de la Universidad Cardenal Stefan Wyszynski de Varsovia, Polonia. Welc no participó en el nuevo estudio.

Aunque la teoría es una “solución ingeniosa”, a algunos egiptólogos no les convence, ya que una teoría más extendida es que los antiguos egipcios utilizaban rampas y dispositivos de transporte para colocar los pesados bloques en su lugar, afirma el egiptólogo Dr. David Jeffreys, profesor titular jubilado de Arqueología Egipcia en el University College de Londres, que no participó en el estudio. He aquí lo que dicen los expertos sobre la nueva teoría.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.