Biden dice que no confía en una transición pacífica del poder si Trump pierde elecciones de noviembre

“Miren, yo no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones”, dijo entonces. “No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de las elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”.

“Si Trump gana, no, no estoy nada confiado”, dijo Biden en una entrevista con CBS News, antes de corregirse. “Quiero decir, si Trump pierde, no estoy nada confiado. Va en serio lo que dice, no le tomamos en serio, va en serio: todo eso de que si perdemos, habrá un baño de sangre, tendrán que ser unas elecciones robadas”, añadió en su primera entrevista desde que puso fin a su campaña, que se espera que se emita íntegra el domingo por la mañana.

